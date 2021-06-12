Какой цвет волос подойдет зеленоглазым с разными тонами кожи

Представительницы прекрасного пола с зелеными глазами привыкли ежедневно слышать множество комплиментов. Невзирая на это, многие из них не могут определиться с выбором цвета волос. Стилисты рекомендуют основываться на тоне кожи, чтобы выбрать самый оптимальный вариант. Вот эти рекомендации.

Определение типа кожи

Определить тон кожи можно, поглядев на свои запястья при ярком солнечном освещении. Если вы видите синие или фиолетовые вены, ваша кожа относится к прохладному типу.

Зеленые вены демонстрируют теплый тон. Определив направление (теплое или холодное), вы сможете легко выяснить, к какому подтону она относится. Советы профессиональных стилистов помогут вам подобрать идеальный цвет волос именно для вашей уникальной кожи.

Бледная кожа

Стоит сразу отметить, что на бледной коже замечательно смотрятся как светлые, так и темные оттенки волос. Однако существуют и определенные нюансы. Например, вы можете отдать предпочтение красным цветам. Речь идет не только о ярких алых, но и бордовых, а также коричневых цветах с добавлением красного оттенка. Каштановые волосы будут идеально смотреться с золотистым блеском.

Блондинки могут выбрать платиновый, пепельный, а также медовый тон. Черный цвет в некоторых случаях будет нежелательным, поскольку чрезмерно контрастирует с бледным оттенком. Однако, если у вас на щеках присутствует легкий румянец, эта комбинация получится очень эффектной.

Не рекомендуется использовать при окрашивании медные и насыщенно-золотистые тона, поскольку эти оттенки смотрятся на бледной коже не очень привлекательно.

Холодный тон

Стоит сразу отметить, что холодный тон кожи прекрасно гармонирует со всеми светлыми оттенками волос. Однако есть и исключения, когда темные волосы смотрятся не менее эффектно. Выберите пепельный и платиновый блонд, ясень, светлую клубнику, красный и бордовый с фиолетовым оттенком. Все цвета с добавлением фиолетового будут смотреться идеально.

Подойдут также каштановый пепел и приглушенный мягкий каштан. Выбирайте один из этих вариантов или используйте технику балаяж – это будет выглядеть просто великолепно.

Обладательницам зеленых глаз с прохладным оттенком кожи не стоит выбирать оранжевые тона. Речь идет о золоте, меди, меде, карамели. Не очень привлекательно смотрятся и черные волосы, которые невыгодно оттеняют кожу.

Теплый тон

Привлекательная золотистая смуглая кожа будет гармонировать со всеми желтыми и оранжевыми оттенками. Блондинкам следует отдать предпочтение платиновым, золотистым, медовым и тонам цвета шампанского. От светлого карамельного до темного каштанового оттенка – все эти цвета могут присутствовать на ваших волосах. Если нравится красный, не стоит себя ограничивать в выборе, поскольку на теплой коже все его оттенки смотрятся просто замечательно.

Следует избегать цветов, которые являются аналогичными оттенку вашей кожи (чтобы волосы и тело не сливались в одном тоне). Не стоит останавливать свой выбор на пепельном, а также на фиолетовом и синем оттенке. Категорически не рекомендуется черный цвет, поскольку он сделает вашу кожу «грязной».

Оливковая кожа

Если вы являетесь обладательницей кожи с оливковым оттенком, наверняка ваши зеленые глаза имеют золотистые блики или вкрапления. Именно золото подойдет вам во всех вариациях. Начиная от светлых золотистых блондов, продолжая в медном насыщенном цвете и заканчивая темным блестящим шоколадом – все эти цвета и оттенки ваши. Можете смело экспериментировать, это получится потрясающе.

Стилисты не рекомендуют использовать платиновые и пепельные оттенки. Синие и фиолетовые тона редко гармонируют с оливковой кожей, поэтому старайтесь их избегать.