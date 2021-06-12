Улыбка на лице – залог успеха. Секреты обаяния Лили Брик

Для современного человека имя Лили Брик прочно ассоциируется с именем знаменитого поэта Владимира Маяковского. Всем известна история этой сложной любви и то, как сам поэт относился к Лиле. А вот для своих современников Брик была очень интересна сама по себе, она была достаточно известной фигурой в мире интеллигенции и вдохновляла на создание шедевров не только Маяковского. В чем же секрет этой женщины, которую нельзя назвать идеальной красавицей?

Роковая женщина

Именно таковой Лиля Брик видится сегодня, и таковой она являлась, по сути, в свое время. А ведь ей пришлось жить далеко в не самый простой исторический период: две революции, Первая мировая война, Гражданская война. Менялось общество и менялись его ценности, институт брака исчерпал себя, а иметь сразу нескольких возлюбленных стало нормой, жить втроем было вполне приемлемым.

В эту эпоху и жила Лиля Брик, которая, по отзывам современников, сама была как стихия, как сама любовь. Всего у Брик было четверо мужей, с некоторыми из них она поддерживала отношения и после расставания. Так же было и с Маяковским, роман с которым нельзя назвать простым.

Любовь и муза

Поэт был страстным и романтичным человеком, а вот Лиля вела себя немного отстраненно, и в этом был один из ее главных секретов обольщения. Маковского сначала она воспринимала, как щенка, так она и писала об этом знакомой. Ему даже дали прозвище – Щен, которое позже перейдет к собаке, найденной Маяковским на улице.

Первые годы отношения между возлюбленными были ровными и полными любви. Маяковский именно Лиле Брик показывал первой свои произведения, и именно она вдохновляла его на написание самых значимых из них. Она вообще умела вдохновлять мужчин, всегда знала, кому и что сказать.

На всю жизнь

Маяковский был ревнивым человеком, а Лиля всегда удивлялась, почему он так относится к ее увлечениям, ведь она уже ответила на его любовь. Кризис в отношениях пары наступил в 1922 году, в тот момент Лиля всем была недовольна: бытом, самим Маяковским, она стала говорить, что вместо любви между ними осталась только привычка, и предложила поэту не приходить в течение двух месяцев. Он выполнил ее обещание, но почти каждый день приходил к ее окнам, передавал письма и записки, подарки.

Эти отношения длились на протяжении всей жизни. Даже когда Маяковский был в отношениях с другой женщиной, он всегда говорил, что Лиля – его единственная любовь. Он может относиться к другой женщине хорошо, даже очень хорошо, но всегда она будет для него на втором месте. Находясь за границей с другой женщиной, он покупал вместе с ней подарки для Лили.

В предсмертной записке Маяковского последние его слова был обращены именно к Лиле Брик. После его смерти Брик очень многое сделала для того, чтобы поэта печатали и не забывали его имя. А получилось, что благодаря ему не забыто ее имя, хотя она была популярна и любима многими людьми искусства в свое время.

“Далеко не красавица…”

У Лили Брик были свои секреты, благодаря которым она обольщала мужчин, которые считали ее невероятно обворожительной женщиной. Это несмотря на то, что настоящей красавицей Брик не была. Кстати, на фотографиях мы видим брюнетку, в то время как Лиля была обладательницей рыжих волос и белоснежной кожи.

Не всем эта женщина, к ногам которой были готовы упасть многие мужчины, нравилась, в особенности, женщинам. Анна Ахматова, которая, к слову, была как раз признанной красавицей, вспоминала, что у Лили были “наглые глаза на потасканном лице и волосы крашенные”. А одна из современниц писала, что фигура у Брик была непропорциональной: голова выделялась, как большая для ее сложения. При этом Лиля сутулилась, а еще у нее был тик.

Однако не все женщины были настроены столь воинственно. Одна из ее знакомых утверждала, что фигура Лили была удивительной и очень женственной, и даже голова, которая выглядела немного великоватой для ее тела, ничуть не портила женщину. Разве что только нижняя часть лица была немного тяжеловатой.

“Эти глаза напротив…”

Однако почти все современники отмечали, что у Лили Брик были невероятные темно-карие бездонные глаза, которые всегда светились добром. Именно глаза были одним из секретов обольщения этой удивительной женщины, ведь своим взглядом она могла как растопить даже черствое сердце, так и охладить пыл мужчины, заставив того не спать и мечтать, чтобы красавица сменила гнев на милость, а взгляд, обращенный на него, вновь потеплел.

Один из современников отмечал, что ее черные ресницы переходили в глаза, и в сочетании с ярко накрашенным ртом лицо Лили превращалось в такое, которое было невозможно забыть: одновременно и женственное, и мягкое, и сладкое, и наглое.

Улыбка, которую невозможно забыть

Еще одним женским оружием Лили Брик была ее открытая лучезарная улыбка. Давно подмечено, как сильно улыбка может изменить лицо даже не очень красивого человека, и этим оружием Лиля пользовалась постоянно. Она всегда и всем улыбалась, и это не могло не расположить к ней людей.

Кроме того, Лиля Брик прекрасно знала о достоинствах и недостатках своей фигуры и могла себя выгодно подать при помощи одежды. Для нее одежда вообще играла огромную роль, ведь с ее помощью можно было выглядеть женственной и желанной или романтичной и наивной. Знакомым она говорила о том, что когда на человеке надета дорогая одежда, о нем и думать начинают иначе, видя перед собой успешного и манящего человека.

Сама же Брик старалась заполучить дорогие наряды, многие платья она получала от своей сестры, которая жила в Париже, разбогатевший Владимир Маяковский подарил ей большое количество одежда, зная, как это порадует любимую. А когда времена были нелегкими, на помощь Брик пришли ее руки, ведь она прекрасно шила и могла из самого недорогого материала создать прекрасную вещь, причем, как принято говорить, “штучный экземпляр”, ведь воображения и креатива ей было не занимать.

Интересный собеседник

Лиля Брик понимала, что красивым лицом и телом можно привлечь мужчину лишь на непродолжительное время, а для того, чтобы его интерес не угасал, одной внешности мало. Она говорила, что красивые куклы получают слишком мало от мужчин, для которых следует быть не просто женщиной, а еще поддержкой, опорой, лучшим собеседником. Только в этом случае можно покорить мужчину навсегда.

Брик была в себе уверенной, она с удовольствием принимала участие в беседах на любую тему и внимательно слушала своего собеседника. Женщина знала, когда следует вставить слова похвалы, когда немного польстить мужчине, когда высказать свое мнение. Даже уже будучи пожилой женщиной она оставалась приятным собеседником. Ив Сен-Лоран был с ней знаком, когда женщине было уже 85 лет, и вспоминал он о ней, как о даме, с которой никогда не бывало скучно, у которой на все был свой собственный взгляд, которая никогда не говорила банальностей и могла разговаривать абсолютно обо всем.

Умение вдохновлять

Лиля Брик замечала сильные и слабые стороны людей, она прекрасно разбиралась в людях, и могла вдохновлять мужчину, который находился рядом с ней. Брик могла внушить человеку, что он гений, как это было с Маяковским и не только с ним. А разве может мужчина забыть женщину, рядом с которой он был лучше остальных людей?

Некоторые современники относились к Брик презрительно, но друзья ее обожали. И она любила своих друзей и была готова прийти им на помощь в любой ситуации. Она была добрым человеком, который щедро делился своей добротой и теплом с близкими людьми. Это истинно женское качество не могло не покорять мужские сердца.

Но самый главный секрет привлекательности Лили Брик для представителей противоположного пола – ее собственная уверенность в самой себе и своей неотразимости, ее энергичность и жизнелюбие.