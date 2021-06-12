Совсем как в нулевые: отросшие корни опять в моде. Кому идет и как затемнить самостоятельно

2020 год был не очень удачным для модниц. Однако, в нем были свои преимущества: многие люди научились обходиться без салонов красоты и обрели много новых навыков по уходу за собой (в частности – за волосами). В моду вернулись отросшие корни, поэтому блондинки могут ликовать: они снова в тренде, и для этого не нужно прилагать особые усилия.

Длина корней

Отросшие корни подходят практически всем. Нужно лишь обратить внимание на то, какая длина будет для вас оптимальной, чтобы максимально эффектно обрамить лицо. Например, можно оставить всего лишь несколько сантиметров (например, до пяти) или позволить волосам отрасти чуть больше (до 10-15 сантиметров).

Если вы хотите остаться или стать блондинкой, достаточно затемнить небольшую часть у корней. Если вам больше импонирует темный цвет, сделайте светлыми всего лишь кончики.

Выбор оттенка

Обратите внимание на тон вашей кожи, а также на цвет глаз. От этого во многом зависит то, какой именно оттенок блонда стоит предпочесть. Определить тон кожи можно, взглянув на вены при свете солнца. Синий и фиолетовый цвет означает, что ваша кожа имеет прохладный оттенок. Зеленый – вы принадлежите к теплому типу соответственно, холодный тон кожи будет прекрасно гармонировать с пеплом и платиной, а теплый – с золотистым и желтоватым бликом.

Стоит также отметить, что цвет корней также играет огромную роль в визуальном восприятии образа в целом. Например, не стоит специально красить корни в черный цвет. Лучше отдать предпочтение темно-коричневому, что будет смотреться более естественным. В зависимости от вашего желания, корни могут быть и немного светлее: например, цвета кофе или карамели.

Естественное отрастание

Следует отметить, что для естественного отрастания и обретения интересующей вас прически с темными корнями вам понадобится много времени. То есть, вам необходимо обесцветить волосы и на какое-то время стать блондинкой. Через несколько месяцев (при условии, что волосы отрастают на 1-1,5 сантиметров в месяц) вы сможете выглядеть стильно и модно.

Однако, это далеко не всем подходит. Хочется сделать прическу, которая будет модной и красивой прямо сейчас. Поэтому нет другого выхода, кроме того, чтобы продемонстрировать «отросшие корни», но сделать это при помощи красителей. То есть, ускорить процесс.

Затемнение корней

Стоит сразу сказать о том, что сделать самостоятельно «отросшие корни» очень сложно, поскольку сам процесс состоит минимум из двух этапов. Поэтому рекомендуется отправиться в салон и доверить это дело профессионалу. Сначала он обесцветит ваши волосы, если их естественный цвет является темным (удалит природный пигмент). После этого необходимо затонировать блонд так, чтобы достичь нужного оттенка (заполнение пигментом желаемого цвета).

Параллельно с этим затемняются корни. Для каждого клиента выбор краски является индивидуальным. В некоторых случаях корни окрашиваются на шесть и более тонов темнее. В идеале расстояние от корней до светлого цвета должно быть равномерным по всей поверхности головы.

Самостоятельно достичь такого эффекта крайне проблематично, поэтому нужно отправляться в салон и доверить окрашивание мастеру. Но если вы просто не успели покрасить корни, вам повезло – вы в тренде.