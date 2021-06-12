Туристка подвернула лодыжку и бесследно исчезла вместе со своей собакой

Кэт была хорошо знакома с ландшафтом и местными обычаями, так что этот поход воспринимался ею как еще одно хорошо проведенное время. Никто не знал, что он станет странной неразгаданной загадкой…

Некоторые таинственные исчезновения очень необычны тем, насколько они внезапны и неожиданны.

Один из таких случаев произошел относительно недавно в дебрях Мексики, где опытная туристка присела на камень и вскоре исчезла без следа.

В апреле 2019 года 68-летняя Кэт Хаммонтр из Сиэтла, штат Вашингтон, совершила поездку в Сан-Фелипе, Нижняя Калифорния, что на границе Калифорнии и Мексики, вместе со своим мужем и дочерью.

Все трое обожали туризм и собирались посетить местный каньон со зловещим названием Каньон Дьявола, что находится в горном массиве Сьерра-де-Сан-Педро-Мартир.

11 апреля 2019 года семья Кэт Хаммонтр отправилась по пешему маршруту в этот каньон, вместе с ними была собака Кэт, а на этой же тропе было множество других туристов.

Это был очень простой и безопасный даже для новичков однодневный маршрут туда и обратно. Погода стояла ясная. Несмотря на свой возраст, Кэт была очень опытной туристкой, много знала и, более того, это была ее по сути вторая родина, на протяжении 20 лет Кэт когда-то жила в этом районе Мексики, работая учительницей английского языка в местной школе.

То есть Кэт была хорошо знакома с ландшафтом и местными обычаями, так что этот поход воспринимался ею как еще одно хорошо проведенное время. Никто не знал, что он станет странной неразгаданной загадкой.

Несчастье случилось всего через 10 минут после того, как Кэт и ее семья прошли по тропе. Кэт неловко оступилась и сильно подвернула лодыжку. Это не было серьезной травмой, но Кэт уже не могла идти дальше. Ее муж и дочь хотели отказаться от похода и увезти ее в больницу, но Кэт сказала, что она просто посидит у тропы на камне с собакой и подождет, когда они хотя бы немного погуляют, чтобы не срывать им отдых.

Муж и дочь позже описывали, что когда они оставляли Кэт, она была в хорошем настроении, несмотря на травму, и что она спокойно сидела на камне у ручья.

Примерно через полтора часа муж и дочь Кэт вернулись обратно, совершив прогулку к водопаду, но обнаружили лишь пустой валун и никаких следов Кэт и ее собаки.

Они стали опрашивать других туристов, но никто, как оказалось, не видел Кэт или ее пса. Вскоре туристы начали обыскивать прилежащую территорию, они кричали имя Кэт и осматривали берега ручья и заросли кустов. Но все было бесполезно, Кэт и собака словно растворились в воздухе.

Мало того, что Кэт нигде не было, не было никаких доказательств того, что на нее кто-то напал или что ее увели силой. На самом деле никаких следов Кэт и собаки рядом с камнем вообще не нашли.

Муж Кэт – Уоррен Сандквист, прождал у их машины до вечера, в душе надеясь, что Кэт просто отошла куда-то с кем-то или что ее увели в больницу. Но он понимал, что больницы обзвонили и там Кэт не было, а Кэт не могла сама ходить из-за травмы лодыжки.

Затем был официальный запрос в полицию и вскоре был организован массовый поиск с привлечением местных поисково-спасательных бригад, служебных собак и мексиканских военных вертолетов. Но они так же не обнаружили никаких следов Кэт или собаки.

Некоторые очень странные детали заключались в том, что собаки-следопыты вообще не могли определить четкий след Кэт на тропе или возле камня. Кроме того, собака Кэт по кличке Тутси была классической "собакой-звоночком", то есть очень громко и часто тявкающей. при этом никто из туристов не слышал никакого собачьего лая.

Также казалось очень странным то, что Кэт была заядлым курильщиком и у нее с собой всегда были сигареты и зажигалка, то есть в случае если она потерялась бы в зарослях, она могла бы развести огонь и подать дымовой сигнал, она прекрасно знала как все это делается. Но нет, поисковые группы никаких следов дыма нигде не заметили.

Как могли эта женщина и ее собака так полностью исчезнуть, особенно когда она едва могла ходить? Это остается загадкой, но есть некоторые теории.

Одна идея состоит в том, что Кэт могла столкнуться с местными "фермерами", выращивающих незаконную марихуану, или торговцами наркотиками, и они убили ее и собаку, а потом надежно спрятали где-то тела.

Действительно, во время поисков Кэт поисковые группы наткнулись на несколько скрытых в кустах делянок с марихуаной. Однако рядом с ними не было найдено ничего, что могло бы показать, что тут происходило что-то насильственное. Никаких следов крови, обрывков одежды и прочего.

Идея нападения диких животных также рассматривалась, но опять же, подобные нападения обычно представляют собой грязные дела, в результате которых останется кровь и порванная одежда, но ничего подобного не было обнаружено, равно как и следов животных.

Район, где пропала Кэт и ее собака, на самом деле был полностью безопасным в плане чего-то подозрительного. Тут не исчезали странным образом люди в прошлом и не было каких-то бандитских группировок.

Полиция в какой-то момент заподозрила, что кто-то из туристической группы, в которой была Кэт, имеет отношение к этому, но всех, кто был с ней, почти сразу же всесторонне допросили, и полиция уехала, убедившись, что никто из них не имел к этому никакого отношения.

Считалось, что она, возможно, просто далеко ушла в дебри и заблудилась, но ее муж сразу же опровергал эти слухи, заявив, что в то время она едва могла ходить и что он подозревал, что у нее не просто вывих, а сломана ступня.

Также поблизости не было обнаружено никаких следов транспортных средств, а ближайшая автодорога находилась в нескольких милях отсюда, поэтому казалось маловероятным, что ее мог подобрать или похитить кто-то на машине или грузовике.

Версия о том, что Кэт могла попасть в руки торговцев людьми, тоже очень маловероятная, Кэт было 68 лет, она не молодая девушка, которыми подобными группы обычно интересуются.

В конце концов, все это не имеет особого смысла. У нас есть этот крепкий гвоздь, опытный путешественник, знакомый с местностью, которая повредила ногу настолько сильно, что она не могла продолжать идти, а затем она села там у ручья со своей собакой и просто испарилась.

Как она могла уйти так быстро, что ее не было видно? Почему поисковики не нашли ни малейшего доказательства ее местонахождения? Что случилось с Кэт Хэммонтр? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем наверняка.