 

Батальон Юлии Чичериной взял в плен роту Захара Прилепина

11.06.2021, 23:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В пятницу в ходе внезапного боестолкновения на севере Москвы в плен к ополченцам Юлии Чичериной попала целая рота бойцов Захара Прилепина. Данные об убитых и раненых противоречивы.

Отношения между Чичериной и Прилепиным стали напряжёнными после того, как Юлия в грубой форме отказалась вступить в партию «Справедливая Россия – За правду», куда её звал Захар. Прилепин болезненно воспринял отказ Чичериной, стороны обменялись резкими заявлениями, однако перехода конфликта в перестрелку никто из аналитиков не ожидал.

– У меня в театре премьера сегодня, а мне звонят, кричат «Захар, приезжай в Лианозово, роту в клещи взяли, арта по укреплениям работает, не продержимся!» А я куда поеду, у меня премьера, зал полный, артисты волнуются. Сейчас отыграем, съезжу, узнаю, что там, – сообщил Захар Прилепин журналистам по телефону.

По предварительным сведениям, один из батальонов «чичеринцев» скрытно приблизился к расположению роты спецназначения «прилепинцев», обстрелял её из крупнокалиберного оружия и потребовал немедленно сдаться. Через минуту после ультиматума о сдаче рота выбросила белый флаг.

– Прилепин – не боец, а мелкий театральный интриган. Я побила его, как ребёнка! Его рота у меня на подвале, пусть выкупает, – написала Чичерина в Twitter.

Военные полагают, что победе Чичериной над Прилепиным способствовало численное преимущество батальона перед ротой, а также внезапность и слаженность атаки. Сумма выкупа за роту спецназа не объявлена, но, вероятно, худруку МХАТа придётся сильно потратиться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Адвоката «Команды 29» Ивана Павлова задержали после обыска

29.07 / Skoda показала тизер будущего кроссовера Enyaq

28.02 / Российским чиновникам дадут возможность оценивать эффективность граждан

22.12 / В Томской области женщина избила собственного сына

31.10 / Агата Муцениеце озвучила поклонникам дату своей новой свадьбы

06.03 / «Религия — демократия»

31.12 / На полках магазинов появилась «антиковидная» водка

02.03 / Навальный в помощь: в Японии озвучили новую стратегию возврата Курил

05.01 / В России увеличено вознаграждение за исключительные права на патентоспособные объекты

21.08 / Мнение: Африканский век, репарации от колонизаторов и пузырь технокомпаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика