Батальон Юлии Чичериной взял в плен роту Захара Прилепина

В пятницу в ходе внезапного боестолкновения на севере Москвы в плен к ополченцам Юлии Чичериной попала целая рота бойцов Захара Прилепина. Данные об убитых и раненых противоречивы.

Отношения между Чичериной и Прилепиным стали напряжёнными после того, как Юлия в грубой форме отказалась вступить в партию «Справедливая Россия – За правду», куда её звал Захар. Прилепин болезненно воспринял отказ Чичериной, стороны обменялись резкими заявлениями, однако перехода конфликта в перестрелку никто из аналитиков не ожидал.

– У меня в театре премьера сегодня, а мне звонят, кричат «Захар, приезжай в Лианозово, роту в клещи взяли, арта по укреплениям работает, не продержимся!» А я куда поеду, у меня премьера, зал полный, артисты волнуются. Сейчас отыграем, съезжу, узнаю, что там, – сообщил Захар Прилепин журналистам по телефону.

По предварительным сведениям, один из батальонов «чичеринцев» скрытно приблизился к расположению роты спецназначения «прилепинцев», обстрелял её из крупнокалиберного оружия и потребовал немедленно сдаться. Через минуту после ультиматума о сдаче рота выбросила белый флаг.

– Прилепин – не боец, а мелкий театральный интриган. Я побила его, как ребёнка! Его рота у меня на подвале, пусть выкупает, – написала Чичерина в Twitter.

Военные полагают, что победе Чичериной над Прилепиным способствовало численное преимущество батальона перед ротой, а также внезапность и слаженность атаки. Сумма выкупа за роту спецназа не объявлена, но, вероятно, худруку МХАТа придётся сильно потратиться.

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