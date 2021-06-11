Батальон Юлии Чичериной взял в плен роту Захара Прилепина
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В пятницу в ходе внезапного боестолкновения на севере Москвы в плен к ополченцам Юлии Чичериной попала целая рота бойцов Захара Прилепина. Данные об убитых и раненых противоречивы.
Отношения между Чичериной и Прилепиным стали напряжёнными после того, как Юлия в грубой форме отказалась вступить в партию «Справедливая Россия – За правду», куда её звал Захар. Прилепин болезненно воспринял отказ Чичериной, стороны обменялись резкими заявлениями, однако перехода конфликта в перестрелку никто из аналитиков не ожидал.
– У меня в театре премьера сегодня, а мне звонят, кричат «Захар, приезжай в Лианозово, роту в клещи взяли, арта по укреплениям работает, не продержимся!» А я куда поеду, у меня премьера, зал полный, артисты волнуются. Сейчас отыграем, съезжу, узнаю, что там, – сообщил Захар Прилепин журналистам по телефону.
По предварительным сведениям, один из батальонов «чичеринцев» скрытно приблизился к расположению роты спецназначения «прилепинцев», обстрелял её из крупнокалиберного оружия и потребовал немедленно сдаться. Через минуту после ультиматума о сдаче рота выбросила белый флаг.
– Прилепин – не боец, а мелкий театральный интриган. Я побила его, как ребёнка! Его рота у меня на подвале, пусть выкупает, – написала Чичерина в Twitter.
Военные полагают, что победе Чичериной над Прилепиным способствовало численное преимущество батальона перед ротой, а также внезапность и слаженность атаки. Сумма выкупа за роту спецназа не объявлена, но, вероятно, худруку МХАТа придётся сильно потратиться.
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