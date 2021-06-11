 

В польском городе Краков призвали прекратить продажу антисемитских картин и статуэток “Удачливый еврей”

11.06.2021, 21:02, Разное
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by Algemeiner Staff  JUNE 10, 2021

В Польше продаются картины, пропагандирующие антисемитский стереотип, связывающий евреев с деньгами.. Photo: Tomasz Sikora Facebook page.

Муниципальные власти второго по величине города Польши призвали прекратить продажу статуэток и картин так называемого «Удачливого еврея», на которых  изображен ортодоксальный еврей  со стереотипно семитскими чертами лица,  считающий золотые монеты.

«Эти фигурки антисемитские, и нам пора это понять», – заявил в четверг Роберт Пясковски, культурный представитель мэра Кракова Яцека Майхровски.

«В таком городе, как Краков, с таким тяжелым наследием и болезненным прошлым, их нельзя продавать», – сказал Пясковски. «Хватит заметать  такие вещи  под ковёр».

Заявление последовало за процессом консультаций, начатым в 2020 году по поводу продолжающейся продажи статуэток, которые  вызвали  гнев как внутри, так и за пределами Польши. Музеи, религиозные ассоциации и другие учреждения были опрошены муниципалитетом Кракова относительно их взглядов на этот вопрос.

«Наша позиция – это перелом», – отметил Пясковский. «Мы,  наконец,  назвали явление, мы его показали. Я надеюсь, что это станет началом важного разговора о польско-еврейских отношениях, сочувствии и взглядах друг на друга».

Хотя город не может наложить полный запрет на торговцев, продающих оскорбительные фигурки, он ввел политику, которая обуславливает лицензирование владельцев магазинчиков, рыночных прилавков и других розничных торговцев обязательством не продавать их в будущем.

Пясковский сказал, что он посетил несколько магазинов, торгующих фигурками, чтобы убедить их не  делать этого.

«Недавно я побывал в трех магазинах. Два хозяина согласились со мной, что эти  фигурки неуместны, один засмеялся», – вспоминал он. «Но это не смешно для иностранных туристов, которых часто возмущает именно такое изображение еврея. Я получаю от них много писем».

Феномен появления в польских домах фигурок «Удачливого еврея», которые обычно делаются из дерева, возник  и   стал очень популярным за последние 20 лет. В какой-то момент статуэтки можно было даже купить в официальном сувенирном магазине польского парламента, пока протесты еврейских групп в 2017 году не остановили их дальнейшую продажу. Совсем недавно, в декабре 2019 года, принадлежащий Германии розничный гигант OBI  удалил  аналогичные товары из 58 своих магазинов по всей Польше, в том числе картины  изображающие  евреев в традиционных религиозных одеждах, когда они сидели и тщательно считали свои монеты.

В то время как статуэтки обычно  считаются в Польше  безобидными  талисманами, предназначенными для  привлечения  богатства и финансового благополучия, еврейские группы и историки  говорят, что они вызывают в воображении опасный стереотип о евреях как  о   жадных ростовщиках, стереотип  который  на протяжении веков провоцировал погромы и другие антиеврейские зверства.

Бывший глава Антидиффамационной лиги Авраам Фоксман, переживший Холокост в Польше, давно призывал  форсировать образовательные усилия  по  разоблачению антисемитского  характера  фигурок.

«Польша полна изображений евреев в статуэтках, скульптурах, картинах, продвигающих  вековой антисемитский  миф  о евреях и деньгах… Этот миф  убивал евреев в Польше во время Холокоста и после Холокоста», – сказал Фоксман в интервью The Algemeiner в марте.



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