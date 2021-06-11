Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс впервые вышли в свет как пара

Роман 31-летнего Лиама Хемсворта и 25-летней Габриэллы Брукс определенно вышли на новый уровень: за один вечер они совершили два дебюта – впервые вместе вышли в свет, а также актер опубликовал у себя в Instagram их первые совместные фотографии. В эту пятницу, 11 июня, братья Лиам и Крис Хемсворты вместе со своими спутницами – девушкой Габриэллой Брукс и женой Эльзой Патаки соответственно – посетили так называемый “Золотой ужин” (Gold Dinner 2021) в Австралии. В мероприятии, которое ежегодно проводится при поддержке Сиднейской детской больницы, также приняла участие жена Мэтта Дэймона Луччиана Баррозу.

Фантастический вечер, в рамках которого были собраны столь необходимые средства для лечения и много рассказан об одной из самых важных и сложных проблем – психическом здоровье детей. Спасибо Монике Сандерс-Вейнберг за организацию вечера и за все, что вы делаете для детской больницы Сиднея, – написал в социальной сети Лиам.

Люси Дэймон, Лорен Филлипс, Эльза Патаки, Крис Хемсворт, Габриэлла Брукс, Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт, Габриэлла Брукс, Люси Дэймон, Крис Хемсворт, Эльза Патаки

Напомним, впервые о романе Лиама и Габриэллы заговорили в ноябре 2019 года. На волне слухов появились и первые кадры пары. В середине декабря Брукс была замечена с родителями Лиама: фотографы засняли их во время обеда со старшими Хемсвортами. Габриэлла обменялась теплыми объятиями с матерью своего парня, Леони, а после они все вместе отправились в ресторан. А их первые снимки, подтверждающие, что между Лиамом и Габриэллой завязались романтические отношения, появились в сети лишь в середине января 2020-го.

За все время их романа папарацци удавалось сфотографировать их вместе лишь дважды: оба раза это было на родине братьев Хемсвортов в Автралии, на берегу океана во время плавания на серфах. В марте 2020 года романтичные снимки были сделаны у острова Филиппа, когда по волнам катались только Лиам и Габриэлла, а в мае того же года девушка осталась загорать на берегу, тогда как Лиам и его брат Крис Хемсворт ловили волну на пляже австралийского города Байрон-Бэй вдвоем.

18 мая этого года Габриэлла отметила 25-летие. По этому случаю она устроила тихий семейный праздник – в числе гостей был и Лиам. Подруге именинницы удалось сделать общее селфи, на которое влюбленные попали вместе. Этот снимок, на котором оказалась еще и жена старшего брата актера, Люка Хемсворта – Саманта, стал их первым общим фото за долгое время.

Габриэлла Брукс с подругой, Лиам Хемсворт и Саманта Хемсворт