“Хочу первым уйти, чтобы не видеть твоих слез”: кого всю жизнь любил Кикабидзе

Актер, автор песен, певец – все это об одном человеке. Его имя знает каждый советский человек, а уж в родной Грузии он не просто известен. Вахтанг Кикабидзе заслужил поистине всенародную любовь. Вполне объяснимо и повышенное внимание женского пола к этому обаятельному певцу. Но уже более полувека артист женат на единственной, ставшей его судьбой до конца жизни. Хотя деликатно признался, что кроме нее ему очень нравились еще две женщины.

Знакомство с Ириной

Виновником вспыхнувших чувств, по признанию актера был Джон Кеннеди. Во время поездки в Будапешт Кикабидзе оказался в одной труппе с прима-балериной Тбилисского оперного театра Ириной Кебадзе. Молодые, веселые, активные артисты каждый вечер любили собираться всем коллективом, пели, шутили, смеялись и, конечно же, пили хорошее вино.

Одна из таких теплых посиделок неожиданно прервалась шумом, доносившимся с улиц. Люди кричали, визжали тормоза, были слышны истерические рыдания. Выскочившие на улицу артисты были шокированы происходящим и подумали, что началась гражданская война.

В тот момент Вахтанг Константинович взглянул на участников труппы и заметил хрупкую Ирину, в глазах которой стоял безразмерный страх. Актер тут же обнял девушку, прижал ее к себе и почувствовал, как она дрожит.

Вот с тех пор он ее не отпускал, стараясь уберечь, защитить и успокоить.

Секрет семейного счастья

Они вместе уже 56 лет! На вопрос, в чем заключается секрет такого долгого и крепкого брака, Кикабидзе отвечает: во взаимном уважении. Пока супруги относятся друг к другу с уважением, будет и семья. При этом Вахтанг и Ирина думают не только о себе, но и о тех, кто находится рядом с ними.

За более чем полвека их любовь не исчезла и не притупилась с годами. Единственное, о чем жалеет Кикабидзе, – что не всегда имеет возможность радовать любимую цветами. В одном из интервью он признался, что когда долго не слышит в доме шагов своей жены, он тут же идет смотреть, все ли у нее в порядке. Впрочем, Ирина поступает точно так же.

Супруги не представляют своей жизни без близких, детей, внуков и правнуков. Вахтанг Константинович не понимает, как можно предать любимого человека, сделав ему больно. В понимании артиста нельзя портить жизнь не только жене, но и другим людям. Тем более изменой. А еще в женщине он ценит не красоту, а ум. Видимо, в этом и заключается еще один секрет их долголетнего брака.

Для своей любимой Кикабидзе сочинил песню со словами:

Милая моя, мать моих детей, бабушка внуков моих, я молю Всевышнего первым умереть, чтоб не видеть слез твоих…

Вот только Ирина Григорьевна запретила ее петь, ведь в ней он назвал супругу бабушкой.

Сердечные увлечения

Кикабидзе признается, что в молодые годы был “опасным мужиком”:

С первого взгляда — да, влюблялся, со второго — уже все происходило. Но вот с Леночкой Прокловой, которая играла Ларису Ивановну, у нас были только дружеские отношения, потому что я талантливых людей прежде всего уважаю. Это Божий дар, к которому надо относиться по-особенному.

На вопрос о сердечных увлечениях артист как настоящий джентльмен изящно уклонился от прямого ответа. Кроме жены ему нравились еще две женщины. Одной из дам, покоривших сердце Вахтанга Константиновича, была Клавдия Шульженко. Как только она начинала петь, сразу становилась красивой.

Второй стала супруга итальянского режиссера Федерико Феллини. Актриса Джульетта Мазина была хоть и не модельной внешности, но ее талант зажигал изнутри. В очередной раз Кикабидзе отметил:

Женщина должна быть прежде всего умной и воспитанной, интеллектуальной. Чтобы с ней было интересно находиться не только в кровати. Не в красоте же дело. Красота — она в других вещах.

Как сейчас живет Вахтанг Константинович

К сожалению, эпидемия коронавирусной инфекции полностью изменила жизнь грузинского актера, и теперь он не может похвастаться стабильным материальным положением.

Еще до пандемии Вахтанг Константинович лишился прибыльной подработки в виде частных корпоративов на территории России. Сегодня в связи с эпидемиологической обстановкой отменились все запланированные гастроли по Грузии.

По словам самого Кикабидзе, родная страна не единственное место, где он продолжает считаться востребованным артистом. До закрытия границ артист активно гастролировал по странам бывшего Союза. Отвечая на вопрос журналистов о материальном положении, он честно отвечает, что сегодня ему приходится очень нелегко.

Мы же год не работаем, не выступаем. Об артистах все забыли, нас как будто не существует. А я думаю, что от культуры идет все: и нефть, и книга, и поэзия, и театр, и кино. Артисты — лицо своей страны, если хотите. Год, как меня спрашивают, выступаем мы или нет. Это страшно.

Также звезда культовой комедии “Мимино” отмечает, что очень скучает по российским поклонникам, а деньги всегда являлись для него вторичной материей.