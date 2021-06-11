Кейт Миддлтон впервые высказалась о новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня в Великобритании, в графстве Корнуолл, собрались мировые лидеры на саммит G7, который продлится до понедельника. Представители королевской семьи Великобритании тоже принимают активное участие в некоторых официальных мероприятиях крупного международного собрания, в том числе общаются с прессой. Кейт Миддлтон, встретившись с первой леди США Джилл Байден, ответила на вопросы журналистов. Среди них прозвучал и вопрос о новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл, которая появилась на свет в США 4 июня. Герцогиню Кембриджскую спросили, что бы она хотела пожелать своей племяннице Лилибет Диане, и та призналась, что мечтает поскорее с ней встретиться.

Я желаю ей всего наилучшего. Не могу дождаться встречи с ней. Мы еще не виделись, и я надеюсь, что это скоро произойдет, – сказала Кейт. Герцогиня Кембриджская также уточнила, что не видела малышку даже по видеосвязи FaceTime.

Джилл Байден и Кейт Миддлтон на пресс-конференции в Корнуолле, 11 июня 2021 года

Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов после появления радостной новости:

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи, – гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках. Меган и Гарри поблагодарили всех за поздравления и теплые пожелания. На официальном сайте их благотворительной организации Archewell появилось заявление от самих родителей:

4 июня мы были благословлены появлением на свет нашей дочери Лили. Она лучше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые получили со всего света. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи.

Первым членом королевской семьи, кто прокомментировал рождение дочери принца Гарри публично, стал дедушка новорожденной Лилибет Дианы – принц Чарльз.