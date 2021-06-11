Кейт Миддлтом впервые встретилась с супругой президента США Джилл Байден

В преддверии саммита группы G7 или “большой семерки”, который начнется сегодня в Великобритании и продлится три дня, герцогиня Кембриджская встретилась с первой леди США Джилл Байден. Кейт и миссис Байден посетили школу в Корнуолле и приняли участие в круглом столе, главной темой которого стало дошкольное образование. Это первая личная встреча герцогини Кембриджской и Джилл Байден. Кроме того, как ранее сообщала пресс-служба Белого дома, Кейт Миддлтон и Джилл Байден также собираются обсудить проблему расширения прав женщин.

Для этой встречи Кейт Миддлтон выбрала платье-миди цвета фуксия Alexander McQueen. Герцогиня Кембриджская прежде уже встречалась с главой США – в 2011 и 2016 годах у Кейт были совместные мероприятия с Бараком и Мишель Обама.

Кейт Миддлтон и Джилл Байден

Помимо лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США, в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Это первая очная встреча мировых лидеров почти за два года, а для американского президента Джо Байдена – первое крупное международное событие на посту главы государства.

Сегодня вечером королева Великобритании Елизавета II даст официальный прием для их лидеров-участников саммита. Как сказано в программе мероприятий, прием состоится во второй половине дня, в ботаническом саду “Эден” курортного города Карбис-Бэй. На ужине будут присутствовать Елизавета II, ее сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон.