Синхронное плавание: новые фото Джиджи Хадид с дочерью в одинаковых купальниках

Молодая мама Джиджи Хадид вместе с 8-месячной дочерью Хай сейчас отдыхает от изнурительных показов и фотосессий в Пенсильвании, где находится ферма ее матери Иоланды Хадид. Знаменитость пока продолжает скрывать от общественности лицо своего ребенка, зато с удовольствием делится совместными фото с дочкой со спины. На свежих кадрах, опубликованных в ее Instagram-блоге, Джиджи запечатлела, как проводит с Хай летние каникулы.

Вдохните лето, – подписала серию снимков Джиджи.На одном из фото крошка Хай запечатлена в модном зеленом купальнике в клетку с рюшами. К слову, такой же для водных процедур надела и ее мама – от бренда Frankie’s Bikinis, причем оба были сшиты на заказ специально для них. Детский купальник растрогал ее до слез, чем она поспешила поделиться в сторис. Между прочим, взрослый такой купальник стоит от 70 до 120 долларов.

Джиджи Хадид с дочерью Хай

Напомним, в конце сентября прошлого года у Джиджи Хадид и Зейна Малика родилась дочь. Молодые родители сразу поделились черно-белыми фотографиями с ручкой малышки. В феврале этого года модель подробно рассказала о своих родах, прошедших в их доме в Пенсильвании: они начались на неделю позже планируемого срока и шли почти 14 часов, в процессе ей помогали отец ребенка Зейн, мама Иоланда, сестра Белла, доула (акушерка) и ее ассистентка.

Наверное, со стороны я выглядела сумасшедшей и дикой… Знаете, я даже не поняла, когда уже родила ее. Я была настолько измотана, что только смогла увидеть, как Зейн держит ее на руках. Это было так мило. Изначально Джиджи планировала рожать в госпитале в Нью-Йорке, но из-за ковидных ограничений с ней в палате не смогли бы находиться ее близкие. А финальное решение о том, что роды пройдут дома, они с Зейном приняли вместе после просмотра документального фильма 2008 года The Business of Being Born. “Мы посмотрели друга на друга и подумали, что это знак”, — вспоминает Джиджи. Роды прошли естественным способом (без эпидуральной анестезии), и этот опыт настолько вымотал молодых родителей, что они решили повременить со вторым малышом. Уже в марте модель вернулась на подиум и приняла участие в показе Versace в рамках недели моды в Париже. Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочкой на прогулке в Нью-Йорке