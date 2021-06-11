Робот Фёдор появится в Battlefield 2042

Игровой издатель EA анонсировал новый сетевой шутер серии Battlefield с подзаголовком 2042.

Спустя двое суток после презентации в ходе прямой трансляции разработчик поделился дополнительной информацией о грядущем проекте. В промо-материалах, которые опубликовали D.I.C.E в своих соцсетях, нашли российского антропоморфного робота Фёдора.

По описанию Фёдор станет отдельным гаджетом в сетевом режиме сражения. Теперь игроки на классах “инженер” смогут призывать робота и использовать его в качестве прикрытия, турели или разведчика на поле боя. Фёдор будет доступен российским войскам будущего, которые ведут сражения против американских войск в вымышленном будущем 2042 года. Его аналогом со стороны США станет гаджет робопёс, прототип пса Спот от Boston Dynamics.

Фанаты серии с восторгом встретили появление российского робота в грядущей игре. Помимо этого, журналисты также узнали, что в киносценах Battlefield 2042 можно будет встретить Владимира Путина в качестве президента РФ.

Больше информации про робота Фёдора станет доступно на официальном показе сетевого режима сражений, который состоится 13 июня.

—