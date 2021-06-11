После поездки с Канье Уэстом: Ирина Шейк встретилась с дочерью Леей

Надолго оставив дочь в Нью-Йорке (последний раз маму и дочь видели на прогулке 4 июня) ради поездки в Прованс с Канье Уэстом, модель Ирина Шейк наконец-то воссоединилась с дочерью Леей. Папарацци обнародовали свежие кадры, сделанные накануне на Манхэттене. На них Ирина Шейк и Лея играют и резвятся на детской площадке – особенно малышке понравилась красная карусель, которую звездная мама с удовольствием вращала.

На прогулку с дочерью Ирина Шейк, которя, судя по кадрам, пребывала в приподнятом настроении, вышла в черном комбинезоне, расстегнутом до пояса, черном бра, солнцезащитных очках и кроссовках, а волосы она убрала в тугой пучок. Лея же, традиционно, оделась максимально нарядно: воздушное розовое платье с оборками определенно не мешает девочке играть и бегать по площадке.

Ирина Шейк и Лея Купер

Напомним, модель Ирина Шейк и рэпер Канье Уэст провели несколько дней вместе на юге Франции, в Провансе. Об этом сообщил ряд иностранных СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев. Кроме того, в сети появились снимки папарацци, на которых Канье и Ирина гуляют по территории роскошного бутик-отеля Villa La Coste в живописной французской провинции. Номер в этой гостинице стоит примерно 1500 евро за ночь, но, как удалось выяснить западным СМИ, Уэст арендовал весь отель целиком на несколько дней, чтобы в узком кругу друзей отметить свой день рождения – 8 июня ему исполнилось 44 года. Ирина Шейк, как говорят очевидцы, стала главной гостьей праздника. Пишут, что пара провела в Провансе четыре дня, и вчера на частном самолете они вернулись в Америку.

Напомним, что ранее Ирина Шейк четыре года встречалась с актером Брэдли Купером. Они воспитывают дочь Лею, которая родилась в марте 2017-го. Пара несколько лет не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму “Звезда родилась” Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами — сейчас Гага счастлива с Майклом Полански. Потом ему приписывали роман с актрисой Аной де Армас (которая уже успела за это время повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком), но Брэдли до сих пор официально свободен. А Ирина, по словам СМИ, некоторое время встречалась с Вито Шнабелем.