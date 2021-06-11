Одним походом к мастеру не обойтись: все, что нужно знать о перманентном макияже

Перманентный макияж является достаточно популярной процедурой. Она отличается тем, что значительно сокращает время на нанесение косметики. Однако стоит знать, что микроблейдинг, татуаж и химическая завивка ресниц имеют как плюсы, так и определенные минусы. Вот что нужно помнить о том, что такое постоянный макияж, прежде чем на него решиться. Предлагаем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о выполнении этой процедуры.

Насколько безопасна процедура перманентного макияжа?

Перманентный макияж безопасен, но только при условии того, что он выполняется профессионалами, имеющими сертификат в этой области. Это очень важно, так как нужно позаботиться о своей безопасности, чтобы избежать заражения и осложнений.

Кроме того, очень важно правильно выбрать салон, следить за тем, чтобы инструменты были стерильными. Это позволит сделать процедуру максимально безопасной и избежать различных проблем в будущем.

Чем отличается татуаж от простой татуировки?

Основное отличие заключается в использовании чернил. При выполнении обычной татуировки используются чернила, а для татуажа применяется пигмент.

Другое отличие заключается в том, что при выполнении стандартной татуировки чернила глубоко проникают в кожу и остаются там на всю жизнь. Татуаж же со временем исчезает, поэтому можно часто изменять и совершенствовать свою внешность в соответствии с собственными предпочтениями.

Насколько долго держится перманентный макияж?

Косметическая татуировка может держаться на протяжении 3-5 лет. Со временем она исчезает, а цветовая пигментация может обновляться примерно каждые 1-2 года.

Можно ли делать перманентный макияж беременным и кормящим женщинам?

Очень важно постараться избегать выполнения татуажа во время вынашивания ребенка и грудного вскармливания. Это может негативно отобразиться на состоянии плода.

Какие пигменты применяются для татуажа губ и бровей?

В основном применяются FDA пигменты из США. Они гарантируют получение максимально положительных и безопасных результатов.

Больно ли делать татуаж губ и микроблейдинг бровей?

У каждого человека есть свой собственный болевой порог, и он полностью зависит от особенностей организма. Мастера перманентного макияжа при выполнении процедуры применяют обезболивающие гели местного действия. Эти средства помогают уменьшить боль и улучшить результат.

Сколько процедур требуется для получения желаемого результата?

Это во многом зависит от человека. Например, если вы хотите сделать татуировку на губах и у вас темный пигмент губ, то может потребоваться 3-4 сеанса. Если же пигмент светлый, то 1-2 процедуры. То же самое касается и микроблейдинга. Требуется 2 приема, состоящие из первоначальной процедуры, а затем еще одного сеанса ретуши.

Сколько длится процесс заживления после микроблейдинга?

Процесс заживления может занять минимум две недели. Это во многом зависит от особенностей организма.

Можно ли наносить помаду после татуажа?

Помаду можно наносить на губы только лишь через 2 недели. Это достаточный период для заживления. Нужно использовать новые помады, чтобы избежать заражения и осложнений.