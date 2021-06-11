Новолуние в Тельце 11 мая: оглянитесь назад, скорректируйте планы на будущее

Новолуние 11 мая в Тельце, помимо безопасности и уверенности, которыми оно обладает на основе свойств главенствующего знака, несет в себе и регенеративные свойства. Это обусловлено симбиозом Венеры, которая участвует в нем, диктуя свои правила.

Влияние Венеры

Небесной покровительницей вышеупомянутого Тельца является Венера – планета, несущая своим влиянием не только чистую любовь и красоту, но и финансовую стабильность. Именно поэтому вам стоит расслабиться, подвести итоги и скорректировать планы на будущее.

Утром 11 мая вам стоит оценить пройденный путь и постараться взглянуть на ситуацию под другим углом. Вполне возможно, энергия спокойствия и умиротворения поможет вам стать мудрее и успешнее.

Новое начало

Итак, в разработке находится конец гнетущих событий и новое начало. Именно оно принесет вам надежду на то, что цикл финансовых и моральных проблем, возникших в результате спешки, будет окончательно закрыт. Плутон радует новыми начинаниями, только чтобы привести вас к удовлетворенному положению, он должен сначала пройти через вашу энергетику и зарядить вас позитивом.

Однако будут случаться и исключительные прецеденты – возможность перезапуска будет окончательно и бесповоротно заблокирована. Именно поэтому вам стоит поработать со своей энергетикой и своими внутренними ресурсами. Опять же, вам будет предоставлена ​​возможность изменить свое мнение, если вы примете решение и не останетесь в зоне своего комфорта.

Гармоничный Козерог

Кроме прекрасной Венеры, 11 мая принесет нам гармонию взаимосвязь Плутона в Козероге с Нептуном в Рыбах. Такое сочетание точно подарит умиротворение земным знакам.

День новолуния в Тельце принесет еще одну радость – он поможет исполнить желание тем, кто этого действительно хочет. Поэтому превращайте свои заоблачные мечты во вполне конкретные цели и смело следуйте путем, воплощающим их. В ближайшее время сама Вселенная будет помогать вам исполнять свои мечты.

Для того чтобы приблизить исполнение мечты, проведите специальный ритуал. Для этого утром 11 мая посадите в горшок средних размеров семена какого-то растения, мысленно представляя, что вкладываете в него свою мечту. Ухаживайте за рассадой каждый день, представляя, как растет ваш успех.

Конфликтный Марс

Что касается проблемы решения давних конфликтов, то ситуация вряд ли будет казаться радужной. Обстановка накалится из-за встречи продвинутого Марса с Луной в Близнецах. Если вы действительно хотите перемирия, то отложите его до лучших времен.