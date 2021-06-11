Совет Федерации разрешил прерывать обращения президента на рекламу

В Совете Федерации утвердили принятые Государственной думой поправки в закон «О рекламе».

С 1 июля телеканалам и радиостанциям разрешат прерывать выступления президента РФ длительностью более 30 минут и размещать в эти паузы рекламные объявления общим хронометражом – 5 минут. Новые правила должны строго соблюдаться, а рекламные ролики не должны выходить ранее положенного, если только их не анонсирует в своём выступлении глава государства.

Парламентарии подчеркнули, что в число таких обращений входят специальные выступления президента, ежегодные пресс-конференции для СМИ, прямые линии, выступления в Государственной думе, на съезде «Единой России» и Послание Федеральному собранию.

– Выступления главы государства очень важны для каждого россиянина. Вместе с тем телеканалы теряют деньги на рекламе, которая могла транслироваться в этот момент. Недовольны и рекламодатели. Мы же смогли предложить всем финансовый компромисс: и показывать выступления президента, и давать рекламные ролики в это время. Более того, количество просмотров рекламы в такое время будет только расти. И волки сыты, и овцы целы. Кроме того, и у главы государства появится возможность перевести дух, особенно если текст большой. Журналистам тоже хорошо, особенно тем, кто ведёт текстовую трансляцию, – заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Свои рекомендации получили и спичрайтеры главы государства. Им предложено продумывать места для рекламных пауз при написании текстов.

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