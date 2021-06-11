Лайфхак: как очистить противень всего за 1 минуту

Судя по отзывам, духовой шкаф многими хозяйками используется чаще всего. Приготовленное в духовке блюдо получается очень вкусным. Однако после использования на поверхности противня образуется слой жира. Засаленная посудина теряет свой первоначальный блеск. Для ее очистки предусмотрены специальные средства. Но можно обойтись и без них. Полезный лайфхак – далее в статье.

Что нужно сделать?

Стоит признать, что процедура очистки не представляет собой ничего сложного. Более того, вы управитесь всего за одну минуту. Для этого вам потребуется чистящее средство для посудомоечных машин.

Можете ограничиться одной таблеткой. Положите ее на противень, который вы собираетесь чистить. Желательно таблетку класть в самом центре. В чайник наберите воды и поставьте на сильный огонь.

Когда она закипит, вылейте ее на противень. После этих действий остается подождать, чтобы чистящее средство прореагировало с загрязнением.

В целом это займет не более минуты. По истечении этого времени слейте жидкость из противня. Большая часть загрязнений растворится, остатки же будет легко удалить вручную при помощи щетки. В самом конце посудину хорошенько промойте под проточной водой и протрите сухой губкой. Поверхность будет полностью чистой без остатков жира.