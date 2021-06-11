5-метровый крокодил по кличке Усама, который съел 83 жителей деревни в Уганде

Рыбак Пол Киевалянга рассказал, что однажды он плыл на лодке со своим братом Питером и огромный крокодил вертикально выскочил из воды и плюхнулся всем своим весом на лодку. Половина лодки тут же оказалась под водой.

Крокодил-людоед, длиной почти 5 метров, много лет наводил ужас на жителей деревни Луганга, что на берегу озера Виктория в Уганде (Восточная Африка).

Кровожадная рептилия обитала здесь несколько десятков лет и за это время сожрала по меньше мере 83 человека.

Жители Луганги дали ему прозвище Усама в честь известного террориста Усамы бен Ладена, но многие открыто называют этого крокодила самым настоящим Дьяволом.

Озеро Виктория очень живописное и красиво смотрится на туристических буклетах, но жить на его берегу буквально опасно для жизни из-за огромного количества крокодилов, многие из которых достигают многометровой длины.

По словам экспертов, крокодил Усама уже довольно "пожилой", ему около 75 лет. Однако массово нападать на людей он начал лишь в 1990-е годы. Подсчитано, что с 1991 по 2005 годы он был особенно прожорливым и уничтожил десятую часть жителей Луганги.

В этой деревне всегда боялись крокодилов, маленьких детей здесь постоянно предупреждают о том, чтобы они не ходили в одиночку за водой к озеру. Однако местные крокодилы опасны не только тем, что хватают детишек, они еще любят подплывать под легкие рыбацкие лодки, с силой толкают их и нападают на упавших в воду людей.

Однако на фоне этих крокодилов Усама выглядел настоящим монстром. По слухам, Усама был абсолютно неубиваемый, так как бессмертный. Историй очевидцев хватает, чтобы испугать любого.

Один из жителей Луганги рассказывает, что однажды Усама напал на него и его брата и ему чудом удалось выжить, но вот его брату повезло намного меньше, он был съеден…

Рыбак Пол Киевалянга рассказал, что однажды он плыл на лодке со своим братом Питером и огромный крокодил вертикально выскочил из воды и плюхнулся всем своим весом на лодку. Половина лодки тут же оказалась под водой, а Питер не успел позвать на помощь, как крокодил схватил его за ногу зубами и начал с силой тянуть в воду.

"Питер кричал и вцепился в борт лодки. Они так боролись минут пять, после чего я услышал противный звук. Питер крикнул "Он сломал мне ногу!", а потом он выпустил борт лодки и крокодил утащил его на глубину. Через несколько дней мы нашли его голову и одну руку".

Жители Луганги сначала просили власти и богов о помощи, но потом стало ясно, что надеяться они могут лишь на себя. В 2005 году сразу 50 местных охотников объединились и замыслили поймать Усаму в ловушку, используя в качестве приманки внутренности коровы. Когда крокодил оказался в ловушке, его надежно опутали веревками.

Жители Луганги хотели тут же убить кровожадную рептилию, но власти запретили им делать это. Вместо этого они велели передать Усаму на специальную крокодилью ферму, где его могли бы использовать в программе разведения. У Усамы явно был очень хороший генофонд.

Крокодилов на этой ферме разводят с чисто потребительскими целями. Из их кожи шьют обувь или сумки.

После того, как Усама был пойман и увезен на ферму, жители Луганги вздохнули с облегчением. Однако тут все еще полным полно других крокодилов, которые хоть и меньше по размерам, но не менее опасны.

Уганда давно славится своими крокодилами-людоедами и во времена диктатора Иди Амина в 1970-х годах многих людей казнили, просто скидывая в реки, кишащие крокодилами. Вполне возможно, что именно тогда крокодил Усама пристрастился к человечьему мясу…