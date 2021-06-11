“Нет творчества, но есть предпринимательская жилка”: легендарный вайнер 2010-х гг. высказался о Даве и других блогерах

В 2013-м самым модным приложением стал Vine, который смело можно назвать предшественником современного TikTok. Юмористические 6-секундные ролики покорили пользователей смартфонов. Один из первых русскоязычных вайнеров – Павел Микус, которого считают легендой Сети. Однако его мегапопулярность закончилась с закрытием Vine в 2016 году.

Немного о Микусе

Выпускник РУДН появился на свет в 1988 году, 24 ноября. Он попробовал себя в модельном бизнесе и во многом преуспел, но настоящим призванием для него стало творчество. Великолепно владея английским, он начинал в Vine, когда там не было русскоязычной аудитории. Свои ролики он делал на иностранном языке. Когда приложение начало распространяться в России, он стал для соотечественников вайнером номер 1. Давайте вспомним несколько роликов Микуса.

Его популярность трудно переоценить, однако Vine, “съеденный” Instagram, был закрыт. Его создатель даже покончил с собой, а на новой платформе, где пользователи могли снимать 15-секундные ролики, Микус стал уже не номером 1, а одним из…

Сейчас у него есть канал на YouTube, где более миллиона подписчиков, но до прежней славы Микусу далеко. Тем не менее он активно следит за развитием соцсетей, имеет аккаунт в TikTok, поэтому очень интересно узнать, что он думает о поколении блогеров, которое пришло в Интернет в 2010-х.

Мнение о Даве и не только

Своеобразные лайки Микус поставил Николаю Соболеву, Ивангаю, Фросту, Саше Спилберг и многим другим. У кого-то он оценил умение найти свою нишу, у других стремление к развитию, Ивангая похвалил за правду. Искреннее сочувствие выразил Роме Желудю, который, по его мнению, сумел опередить свое время. Он до сих пор верит в его потенциал.

При этом Микус разделяет блогеров: на имеющих желание высказаться, дарить подписчикам свое творчество и мечтающих только о популярности. Первых называют трушными, а вот вторые – это обладатели предпринимательской жилки, не гнушающиеся делать гивы, накрутки и т. д. К ним Микус отнес Гусейна Гасанова и Даву.

Манукян начинал как блогер, потом его увлекла музыкальная карьера, и он возомнил себя рэп-исполнителем. По мнению Микуса, это дилетантство. Его коллаборация “Ролекс”, где он пытался создать образ богача, заслуживает дизлайка.