Анфиса Чехова надела красное платье. Но люди заметили забавную странность (фото)

Любит демонстрировать свои формы известная телеведущая Анфиса Чехова. В этот раз она выложила на своей страничке в «Инстаграме» фото постройневшей себя в красивом платье. Данный пост вызвал бурю эмоций и комментариев у подписчиков.

Снимок в новом платье

Недавно звезда выложила фотографию, которая была сделана в зале театра Маяковского. Под снимком Анфиса поделилась с подписчиками восторгом, который вызвал у нее спектакль «Бешеные деньги» со Светланой Немоляевой в главной роли. Премьера была приурочена к юбилею актрисы.

Известная телеведущая выразила свой восторг по поводу спектакля. Она также вспомнила о том, что училась в ГИТИСе. Правда, Анфиса не доучилась, она бросила вуз, так как увлеклась певческой карьерой.

Вспоминая прошлое, известная телеведущая сказала о том, что в “Маяковке” проходили ее репетиции.

На малоизвестный факт из биографии Чеховой некоторые подписчики отреагировали удивленно. Один из благодарных фолловеров написал, что ему интересно читать про звезду, многое о ней он ранее не знал.

Вызвал отдельный интерес у подписчиков наряд Анфисы. Красное платье-халат с поясом выгодно подчеркнуло постройневшую фигуры женщины. Некоторые подписчики заметили, что платье подобрано под цвет стульев. Вероятно, в подобных комментариях была доля иронии.