Захламление подъездов: эксперты объяснили, чего нельзя хранить в местах общего пользования многоквартирного дома

Многие люди, когда им не хватает места в квартире, выносят некоторые вещи в подъезд. С одной стороны это решение может показаться оправданным, но с другой стороны это плохо сказывается на условиях проживания в многоквартирных домах. Помимо этого, хлам в подъезде может стать причиной конфликтов с соседями, а также обернуться целым рядом серьезных проблем, поскольку он нарушает правила Жилищного кодекса и пожарных нормативов. Чтобы избежать всего этого, давайте рассмотрим, что нельзя хранить в подъездах.

Что нельзя оставлять в подъезде?

Если говорить в общем, то ничего. Под запрет правил противопожарной безопасности попадает огромное количество вещей. В их число входят:

коляски;самокаты;велосипеды;мебель;строительные материалы;спортивный инвентарь;мусор.

Все эти вещи относятся к потенциально горючим, поэтому они могут стать причиной пожара. Как рассказал юрист Дмитрий Палтусов, если вдруг в многоквартирный дом придут с проверкой пожарные, то это обернется большими проблемами.

Кто может прийти с проверкой?

За состояние подъездов отвечает управляющая компания. При этом ее представители не обязаны заранее предупреждать, что собираются прийти с проверкой. Если на вашей лестничной площадке будет обнаружен хлам, то вам выдадут предписание, на основании которого нужно будет избавиться от мусора и очистить территорию в установленные сроки.

Если вы проигнорируете это, то ждите встречи с пожарным надзором, в полномочиях которого привлечь нарушителей к административной или даже уголовной ответственности. Но чаще всего дело удается решить штрафом, размер которого может варьировать от 2000 до 15 000 рублей.

Что делать, если соседи оставили в подъезде хлам?

Самый оптимальный вариант — это поговорить с ними и попытаться решить проблему мирно. Но, к сожалению, далеко не все готовы пойти на это. Поэтому если разговоры ни к чему не привели, то подайте жалобу в управляющую компанию или ТСЖ, ответственную за ваш многоквартирный дом. Помимо этого вы можете также обратиться в пожарную службу, Государственную жилищную инспекцию или в Роспотребнадзор. Эти организации всегда берутся за жалобы граждан, а встреча с ними никогда не заканчивается просто так.

Если ваш сосед не захотел добровольно убирать хлам, то его непременно заставят это сделать, а также привлекут к ответственности. Но не стоит самостоятельно избавляться от чужих вещей, поскольку это порча чужого имущества, что уже является уголовным правонарушением.