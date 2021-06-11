Не повторять чужих ошибок: названы главные проблемы школьников в ЕГЭ по математике

До начала ЕГЭ осталось совсем мало времени. Многие школьники в этому году выбрали математику в качестве профильного предмета. Но у выпускников нередко возникают затруднения при решении экзаменационных задач. Эксперты проанализировали популярные ошибки школьников при сдаче ЕГЭ по математике. В статье мы расскажем о том, как их избежать.

Самые частые ошибки

Эксперты отмечают, что с каждым годом растет число ошибок при решении геометрических задач. Многие школьники испытывают трудности при построении и чтении чертежей.

Немало выпускников ошибается при решении сложных неравенств с логарифмами и тригонометрическими функциями. Большой процент ошибок связан с заданиями на вычисление производных.

Однако первое место занимают арифметические ошибки. Они считаются самыми нелепыми и обидными, так как чаще всего допускаются по невнимательности. Бывают случаи, когда школьник отлично справился со сложным заданием, но при решении простой задачи случайно ошибся в вычислениях.

Далее мы рассмотрим самые частые ошибки и поговорим о том, как их избежать.

Вычисление процентов

Часто школьники делают ошибки в таких заданиях. Проценты изучают еще в 5 классе. Но нередко выпускники затрудняются при выполнении подобных задач. Причиной этого становятся пробелы в знаниях и непонимание сути процента.

Чтобы не допустить подобных ошибок, нужно повторить пройденный в 5 классе материал и вспомнить основы расчета процентов.

Невнимательность при чтении заданий

Сдача ЕГЭ часто связана с волнением и стрессом. В некоторых случаях это приводит к рассеянности. Многие школьники ошибаются не из-за слабого знания предмета, а по невнимательности.

Это самый досадный тип ошибок. Чтобы их избежать, необходимо сконцентрироваться, а затем не спеша, несколько раз прочитать текст задания. При этом нужно хорошо вдуматься в условия задачи.

Непонимание текста задачи

Нередки случаи, когда участники ЕГЭ не понимают условия задания. Это чаще всего происходит при решении практико-ориентированных задач. Многие школьники и вовсе пропускают такие нестандартные задания, что отрицательно сказывается на результате тестирования.

К практико-ориентированным заданиям можно отнести задачи на движение. Они требуют навыков математического моделирования. Часто школьники не понимают принципы движения и взаимосвязь величин, что приводит к ошибкам.

Иногда непонимание условий задач связано с плохим знанием величин и формул. В этом случае необходимо повторить теоретический материал. Следует также потренироваться в решении разнообразных задач с нестандартными условиями.

Ошибки при расчетах

В наши дни немало школьников постоянно пользуется калькулятором. Они разучиваются считать в уме и на бумаге. В результате на ЕГЭ многие выпускники допускают ошибки при элементарных вычислениях.

Чаще всего выпускники ошибаются при действиях с дробями и отрицательными числами, а также при преобразовании выражений. Эти пробелы в знаниях идут еще с 5 класса.

Если вы заметили у себя подобные проблемы, то подробно изучите ту тему, которую вы плохо знаете. Помните, что такие задания обязательно встретятся вам на экзамене.

Слабое знание теории

Плохое знание теоретических основ алгебры и геометрии – частая причина ошибок на ЕГЭ. Перед тестированием следует не только восстановить в памяти пройденный материал, но и потренироваться в решении заданий базового и профильного уровня.

В интернете вы можете найти реальные варианты ЕГЭ по математике прошлых лет. Попробуйте решить эти задачи и сравните результаты с правильными ответами. Если вы не понимаете, где ошиблись, то обратитесь за помощью к учителю или репетитору.

Неправильный алгоритм решения

Нередко школьники выполняют математические действия в неправильной последовательности и получают неверный результат задачи. Такие ошибки встречаются при решении рациональных дробных уравнений и логарифмических неравенств.

Научитесь правильному алгоритму решения таких задач. Всегда проверяйте полученный результат, подставив его в уравнение.

Неумение строить доказательство

В геометрии часто встречаются такие задачи, которые нужно не только решить, но и доказать полученный результат. Если вы испытываете затруднения при выполнении таких заданий, то потренируйтесь в логическом построении доказательств. Учитесь обосновывать метод решения задачи и полученные данные.

Ошибки в задачах по стереометрии

Многие выпускники испытывают трудности в чтении и построении чертежей. Далеко не все школьники обладают хорошими пространственными представлениями. В таких случаях нужно нарисовать конструкцию на черновике. Визуализация задачи облегчит ее решение.

Задания по тригонометрии

Тригонометрия – один из самых сложных разделов математики. Задания с тригонометрическими функциями часто вызывают затруднения.

Задачи по тригонометрии требуют хороших знаний теоретических фактов и умения применять их на практике. При их решении нужна внимательность и аккуратность.

Как правильно читать и решать задачу

Чтобы избежать ошибок, придерживайтесь следующего алгоритма при выполнении заданий:

Медленно и вдумчиво изучите условие задачи. Прочитайте его несколько раз.Запишите на черновик все величины. Если вы выполняете задание по геометрии, то сделайте чертеж.Выявите взаимосвязи между данными и запишите их.Выпишите вопрос задачи.Определите, к какому типу относится задание.Составьте план решения задачи. Напишите в черновике последовательность ваших действий.

Обязательно записывайте все на бумаге, а не держите в уме. Не спешите сразу приступать к решению, сделайте небольшую паузу. Психологи считают, что это помогает получить наилучшие результаты.

Всегда начинайте с самых простых задач, а затем переходите к сложным. Это сбережет ваши силы и энергию, а также поможет избежать ошибок из-за невнимательности и усталости.

Заключение

ЕГЭ по математике требует серьезной подготовки. Перед тестированием следует восстановить в памяти теорию, восполнить все пробелы в знаниях и потренироваться в решении разнообразных заданий. Во время экзамена очень важно сконцентрироваться на задаче и вдумчиво изучать ее условия.