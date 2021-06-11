Как стилизовать простые белые джинсы: несколько примеров стильных образов

Белые джинсы снова в тренде. Этот элемент одежды поможет создать яркий летний образ и подчеркнуть красивую фигуру. Стилисты не ограничивают нас в плане сочетания с разными блузами или футболками и предлагают экспериментировать с оттенками.

Модный комфорт

Белые джинсы с высокой посадкой прямого кроя отлично впишутся в повседневный стиль. Модель хорошо подчеркивает фигуру, визуально делая силуэт стройнее.

В тренде укороченные варианты, поэтому сочетать их лучше с удобной спортивной обувью. Если выбрать вместо кроссовок туфли на каблуке, то зрительно это поможет казаться стройнее.

Подчеркнуть талию можно и с помощью ремня. Лучше подбирать контрастные темные оттенки и в таких тонах добавлять сумочку и обувь, чтобы получился полноценный стильный образ на лето.

Эффектный топ или бра сделает акцент на высокой талии, но при этом не будет перегружать образ лишними деталями.

Модный тренд

Джинсы прямого кроя с высокой посадкой смотрятся органично и современно в повседневном образе. Их можно сочетать с простыми светлыми блузами или рубашками оверсайз. Красиво и стильно будут выглядеть топы и бра.

Главный акцент сезона – комфорт, поэтому модели не должны сковывать движений или доставлять неудобство в процессе носки.

Хотя белые джинсы универсальны в плане цветового сочетания, стилисты советуют делать акцент на обуви или аксессуарах, а одежду подбирать в светлых летних тонах. Модным сочетанием этого лета будут белые джинсы и такого же цвета футболка.

Легкая полупрозрачная блуза органично дополнит образ и добавит в него больше легкости и нежности. Это стильный акцент для делового образа, который можно дополнить джинсовой рубашкой или эффектной сумкой.

Нюдовые оттенки топов также впишутся в образ. Красивые кофейные нотки смягчат комбинацию и сделают женственный акцент на силуэте.