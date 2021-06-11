Простая, но очень вкусная подлива на основе фарша. Как сделать ее густой

Наверняка при слове «подливка» у многих возникает ассоциация с густой и вкусной массой. Бесспорно, слишком жидкая подлива понравится не каждому. Как же придать ей густую консистенцию? Сегодня хочу вам рассказать о приготовлении очень аппетитного мясного соуса, который отлично сочетается с картофелем и крупами.

Об ингредиентах

Основным ингредиентом данной подливки станет свиная колбаса. Благодаря различным травам и специям соус получится очень ароматным, а вкус богаче благодаря используемому свиному жиру. Чтобы конечный продукт получился густым, используйте муку. Также в качестве загустителя подойдет кукурузный крахмал.

Как сделать подливку

Свиной колбасный фарш обжаривается в сковородке на среднем огне до тех пор, пока продукт не подрумянится.

Очень важно, чтобы он не подгорел. Затем фарш обогащается сливочным маслом и мукой или кукурузным крахмалом.

Продукцию продолжают тушить еще пару минут, после чего заправляют молоком.

Содержимое сковороды варят, регулярно помешивая, в течение пяти минут.

Этого времени хватит, чтобы соус загустел. Теперь его остается по вкусу посолить и приправить. Например, чесночным порошком, измельченным красным и черным перцем.

Теперь нужно сковороду убрать с плиты. Вскоре вы увидите, как по мере охлаждения она начнет постепенно становится вязкой. Хранят подливу в холодильнике два дня. Если возникнет необходимость ее разогреть, влейте в сковородку немного молока и поставьте на слабый огонь.

Что еще можно посоветовать

В качестве отличного загустителя для вашей подливки станет аррорут. Небольшое количество этого крахмала смешивается с холодной водой. В итоге получится паста, которую нужно будет добавить в последнюю минуту в сковороду с подливкой. Соус доводят до кипения, регулярно помешивая. Примечательно, что аррорут не изменит цвет готового продукта.