 

Варшава возмущена Днём народного единства Лукашенко

10.06.2021, 23:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Андрей Позняков  •   09/06/2021 

Акция памяти защитников Польши у мемориала на Вестерплатте  Авторское право  AP Photo/Czarek Sokolowski, file

МИД Польши выразил возмущение в связи с решением белорусских властей отмечать 17 сентября День народного единства. Этот государственный праздник приурочен к вводу советских войск в Польшу в 1939 г., — объясняли в администрации Александра Лукашенко. 17 сентября Красная армия перешла границу и заняла территорию, определённую соглашением между Москвой и Берлином о разделе страны. «Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году», — говорится в пояснении к указу.

Польша называет советско-нацистский пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и разделе зон влияния непосредственной причиной начала Второй мировой войны. Варшава напоминает о резолюции Европарламента 2019 г., где сказано об ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание конфликта.

Совместное нападение СССР и нацистов на Польшу положило начало самой ужасной войне в мировой истории, унесшей жизни 60 миллионов человек, включая белорусов. Многие из них погибли в немецких концлагерях и советских исправительно-трудовых лагерях. Для нескольких сотен тысяч польских мирных жителей 17 сентября 1939 года означало лишение польского гражданства, достоинства и смерть в отдалённых регионах Советской России.
                            Министерство иностранных дел Польши 

Польский МИД обвиняет Лукашенко в прославлении советского наследия и попытке «отрезать Беларусь от её истинных корней». Учреждение Дня народного единства Варшава расценивает как удар по независимости и суверенитету соседней республики.

О значении советско-нацистского сотрудничества в белорусской истории Лукашенко заявлял неоднократно. В 2019 г. в интервью «Эху Москвы» он говорил, что Сталину надо было бы поставить памятник за пакт Молотова-Риббентропа.

В 1989 Съезд народных депутатов СССР осудил секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. В последние годы российские власти оправдывают совместный с гитлеровской Германией раздел Польши как меру по защите гражданского населения от нацистов. Сам договор о ненападении, по версии советской историографии, которую повторяет президент Владимир Путин, позволил СССР отсрочить начало войны с Германией. Эти действия, якобы, помогли сохранить миллионы жизней.

На этой неделе Госдума рассматривает законопроект о запрете отождествлять политику советского и нацистского руководства, а также действие военнослужащих в годы Второй мировой войны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / Ученые из Германии оценили опасность при повторном кипячении воды

06.06 / Медики напомнили о признаках приближающегося артрита

14.01 / На Багамах Киркоров и Орбакайте приняли водные процедуры со свиньями

03.03 / Мнение: Выставки современного искусства в Москве

23.09 / Ученые изменили определение боли впервые за 40 лет

24.03 / Россияне стали чаще чистить зубы во время пандемии — опрос

28.07 / «Один день на небе равен тысяче лет на Земле»

06.11 / Селф-мейд на покойном отце – Личное мнение

18.01 / Привиться стало проще: москвичам больше не нужна справка с работы для вакцинации от коронавируса

27.04 / Названы девять продуктов, вызывающие мгновенную мигрень

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика