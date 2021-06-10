Принцу Филиппу – 100 лет: 30 фотографий мужа королевы Елизаветы II в кругу семьи

Ровно сто лет назад, 10 июня 1921 года, во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу у сына короля Греции принца Андрея и его супруги, принцессы Алисы родился пятый ребенок и единственный сын. Мальчика крестили в православие и назвали Филиппом. На тот момент он был прямым наследником греческого престола, однако никто не мог и предположить, что через несколько десятилетий принц Филипп станет мужем, правой рукой, другом и спутником жизни будущей королевы Великобритании, Елизаветы II.

За век принц Филипп обрел множество званий и титулов: принц Греческий и Датский (до 1947 года), герцог Эдинургский (с ноября 1947 года), офицер британского флота, Лорд Верховный адмирал (1921-1947), генерал-капитан Королевской морской пехоты (1953-2017), филантроп, покровитель почти что 800 общественных и государственных организаций – перечислять можно бесконечно. Но сам Филипп в первую очередь определял себя как отца и мужа.

Ради любимой Елизаветы Филиппу пришлось от многого отказаться: от православной веры своих родителей в пользу англиканской церкви, от родовых титулов принца греческого и датского, и вступить в брак под фамилией деда – Баттенберг, которую переделали на английский манер в Маунтбаттен, чтобы она не звучала так вопиюще по-немецки. Berg и mount на немецком и английском языках значат одно и то же – “гора”. Ему, наконец, пришлось бросить курить, и это также стало его большой жертвой во имя любви.

Королева Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард (в коляске), 1965 годКликните на фото для просмотра галереи

Поначалу он был главой семьи: после рождения первенца Чарльза лейтенант Филипп Маунтбаттен захотел вернуться на службу, и Елизавета поехала с ним в гарнизон на Мальту. Елизавета наслаждалась ролью хранительницы очага, сына же она оставила в Лондоне на попечение бабушки с дедушкой и так же потом поступила с его сестрой, принцессой Анной, родившейся в августе 1950-го.

Все изменилось 6 февраля 1952 года, когда скончался король Георг VI. Елизавета была провозглашена королевой, будучи с мужем на отдыхе в Кении. По прилету премьер-министр Черчилль склонил голову перед женой Филиппа, и даже ее мать сделала реверанс и поцеловала ей руку! Юная Лилибет вдруг стала называться Вашим Величеством, а Филипп автоматически стал мужем королевы, ничего не решающей “второй половинкой” монарха. Филиппу пришлось тяжело – смириться со второстепенной ролью (титула принца-консорта он так и не был удостоен) сразу он не смог. К тому же в самом начале он испытал одно из самых серьезных унижений в своей жизни. Принц был уверен, что династия будет теперь носить фамилию и его предков – Виндзор-Маунтбаттен, но, по настоянию Черчилля, Елизавета отказалась от переименований. Филипп был в ярости. Но со временем он смог полностью посвятить себя служению королевской семье и стране.

Их брак с Елизаветой многие считают примером идеальной семьи, однако в их жизни бывали свои шероховатости. Главным в его жизни стала большая семья – четверо детей (принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна), восемь внуков (Уильям и Гарри, Беатрис и Евгения, леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн, Питер Филлипс и Зара Тиндалл) и 10 правнуков. Правда, до рождения своей 11-й правнучки – Лилибет Дианы, дочери принца Гарри и Меган Маркл – принц Филипп не дожил двух месяцев. Он ушел из жизни 9 апреля этого года, как сообщалось, от старости. Сегодня, по случаю юбилея, Елизавета II почтила память покойного супруга в замке Виндзор. Полную историю любви Елизаветы и Филиппа читайте здесь.

HELLO.RU собрал 30 фотографий, на которых принц Филипп окружен своими родными. Для перехода в галерею нажмите на фото ниже.

Слева направо: принц Чарльз, принц Филипп, Елизавета, королева-мать, принцесса Маргарет, принц Эндрю, принцесса Анна, принц Эдвард и королева Елизавета II, 1969 годКликните на фото для просмотра галереи