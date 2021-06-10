 

Стала известна судьба системы «все включено» после отмены локдауна в Турции

10.06.2021, 21:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Улучшение ситуации с коронавирусом в Турции может привести к скорому открытию турецких отелей. Однако от обслуживания в стиле шведского стола к обслуживанию по меню они вряд ли перейдут в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил представитель Федерации отельеров Турции.

Подробнее о том, как будут кормить туристов

Как сообщает агентство ТАСС, после отмены полного локдауна в Турции не откажутся от системы обслуживания туристов в стиле «все включено» (all inclusive). Ранее в российских СМИ сообщалось о том, что после 17 мая отели Турции могут перейти от так называемого шведского стола к классическому обслуживанию по меню. Теперь эта информация была опровергнута.

Однако собеседник агентства добавил, что конкретные рестораны вправе добавлять свои изменения по способу презентации блюд, а также по их разнообразию и количеству. Но самовольно такое решение они принять не могут, нужно согласование с туроператорами.

Также агентство ТАСС сообщает, что отдыхающие не смогут накладывать в свои тарелки блюда в ресторанах. Это будут делать служащие заведений в целях соблюдения санитарных норм, что очень важно на фоне пандемии коронавируса.

Пока же ситуация с КОВИД-19 в Турции остается непростой, хотя она в разы лучше, чем была еще совсем недавно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Мнение: Письмо: “Почувствовала себя загипнотизированной”

20.07 / В Подмосковье мужчина сжег чужую машину за 1,5 миллиона

05.01 / Ученые установили зависимость между геномом человека и предрасположенностью к влиянию алкоголя

27.04 / Мнение: Путин и Зеленский встретятся?

19.02 / Мнение: Письмо: “Не слишком ли хорошо он устроился?”

26.11 / В России введут налог на трезвость

10.03 / Движение ограничено: на Рязанском проспекте в Москве столкнулись две машины

20.05 / В Нижнем Новгороде наградили победителей “Российской студенческой весны”

13.04 / Бесследное исчезновение Джейсона Лэндри, пропавшего после аварии

12.03 / В Китае создан работающий в качестве дисплея текстиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика