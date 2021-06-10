Стала известна судьба системы «все включено» после отмены локдауна в Турции

Улучшение ситуации с коронавирусом в Турции может привести к скорому открытию турецких отелей. Однако от обслуживания в стиле шведского стола к обслуживанию по меню они вряд ли перейдут в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил представитель Федерации отельеров Турции.

Подробнее о том, как будут кормить туристов

Как сообщает агентство ТАСС, после отмены полного локдауна в Турции не откажутся от системы обслуживания туристов в стиле «все включено» (all inclusive). Ранее в российских СМИ сообщалось о том, что после 17 мая отели Турции могут перейти от так называемого шведского стола к классическому обслуживанию по меню. Теперь эта информация была опровергнута.

Однако собеседник агентства добавил, что конкретные рестораны вправе добавлять свои изменения по способу презентации блюд, а также по их разнообразию и количеству. Но самовольно такое решение они принять не могут, нужно согласование с туроператорами.

Также агентство ТАСС сообщает, что отдыхающие не смогут накладывать в свои тарелки блюда в ресторанах. Это будут делать служащие заведений в целях соблюдения санитарных норм, что очень важно на фоне пандемии коронавируса.

Пока же ситуация с КОВИД-19 в Турции остается непростой, хотя она в разы лучше, чем была еще совсем недавно.