ARAB NEWS обзавидовалась

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Российские красавицы-сотрудницы Службы исполнения наказаний соревнуются за звание лучшей надзирательницы  года

ARAB NEWS  June 09, 2021      

(L) Darya Strogonova; (C) Veronika Shved; (R) Anastasia Okolelova. (Courtesy of pda.fsin.gov.ru)

  • Конкурсантки – настоящие тюремные офицеры, которые сажают заключенных в камеры.

  • В  число других  государственных  служб, которые также  проводят конкурсы красоты, входит Национальная  гвардия  России.

DUBAI: Познакомьтесь с российскими тюремными надзирательницами, арестованные наверняка  не против чтобы  в  камеры их  сажали такие  красавицы.

В  новом конкурсе «Мисс УИС (уголовно-исполнительная система)»  идет голосование за самую красивую тюремную  надзирательницу России 

По сообщению Russia Today, 12 финалисток, каждая из которых надеется стать лучшей леди года, были выбраны из 100 участниц,  которые  выиграли  свои местные соревнования.

Российская УИС –  не  первое государственное учреждение, которое использует конкурс красоты для популяризации  своей  службы.

В 2019 году,  аналогичный конкурс – «Краса Росгвардии» проводила Национальная гвардия России,  тогда  его выиграла  сотрудница милиции Анна Храмцова.

Хотя для Храмцовой это  закончилось  неудачно  –   после недолгого флирта с известностью в социальных сетях,  ее в конечном итоге уволили после того, как она явно нарушила правила безопасности, разместив фотографию, сделанную внутри учреждения.

khramtsovaaniya_ifbb

ФК Ратиборец Екатеринбург

khramtsovaaniya_ifbb

  • ⠀ПРО АРОМАТ

  • ⠀Обычно треню в @ratiborets самостоятельно, стараюсь никому не мешать, соблюдая дистанцию, особо в нынешнее время #covid_19 но тут, что-то пошло не так, и случилась у меня парная тренировка
    С самого начала тренировки стало ясно, что комфортно тренить не получится, потому, что от человека ‘пёрло’ так духами/дезиком, что находится рядом не представлялось возможности
    Если ты новичок, то знай, что пользоваться агрессивным аромо перед тренировкой считается дурным тоном ибо неуважительным отношением к окружающим!
    Всем хороших и продуктивных трень⠀
    @roslyakova_luda
    @dobershpitz
    ______________________________________________________
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Конкурс «Мисс УИС» – это последняя инициатива Федеральной службы  исполнения наказаний. Среди других инициатив – установка красных телефонных будок в британском стиле, чтобы украсить комнаты, где  заключенные звонят во внешний мир.

Голосование завершится 11 июня, когда мир узнает, кто из 12 финалисток, которые запирали и  оставляли  арестованных чуть  более счастливыми из-за того, что в  камеру их  препроводили такие надзирательницы, станет победителем.

Veronika Unzhakova (Courtesy of pda.fsin.gov.ru)

Diana Sat. (Courtesy of pda.fsin.gov.ru)

Ekaterina Vasileva (Courtesy of pda.fsin.gov.ru)

 

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    МИСС УИС



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