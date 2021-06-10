Романы были бурными: три мужчины в жизни Марины Александровой

Часто Марина Александрова воплощает на экране исторических личностей: императриц, королев. Ее статность, грациозность, изящество, безупречные манеры позволяют филигранно перевоплощаться в подобные образы. Но, к сожалению, в реальной жизни актрисе удалось повстречать своего короля лишь с третьей попытки. Вот три мужчины, которые были в жизни Марины Александровой.

Кармические отношения

Первым громким романом Марины стал роман с коллегой по цеху – сердцеедом Александром Домогаровым. Они познакомились на съемках сериала «Звезда эпохи». На тот момент оба уже были известными артистами, но послужной список у Домогарова был больше, поскольку и в профессии он был дольше. Он старше Александровой аж на двадцать лет.

Однако на тот момент разница в возрасте никак не смутила влюбленных. Поначалу они не афишировали своих отношений, но когда журналисты их рассекретили, то в итоге в 2005 году они официально вышли в свет как пара. Казалось, что и свадьба уже не за горами, однако потом в прессу стала просачиваться информация о том, что в отношениях не все так гладко. Александр злоупотреблял спиртным, вел разгульный образ жизни и изменял молодой избраннице. Та терпела, но потом не выдержала и разорвала связь. В итоге уже в 2007 году они расстались.

Марина признается, что эти отношения заставили ее повзрослеть. Их она называет испытанием, кармой. Артистка утверждает, что вынесла для себя главный урок: научилась любить.

Предательство

После расставания с Домогаровым Марина вновь наступила на те же грабли: закрутила роман с актером. Ей казалось, что Иван Стебунов – более надежный кандидат на роль мужа, однако она сильно ошибалась. Роман продлился около двух лет, и всем казалось, что влюбленные вскоре поженятся, но они расстались. Никто не захотел комментировать причины разрыва.

Только восемь лет спустя Иван признался, почему тогда они расстались. Оказывается, актер изменил своей избраннице во Львове. Вернувшись домой с гастролей, он решил ничего не говорить Марине, но как женщина она и так все почувствовала. Да и сам Иван отмечает, что приехал совсем другим человеком.

Новая любовь

После двух драматичных романов Марина уже отчаялась построить свое личное счастье. Но судьбе было угодно предоставить ей третью попытку в лице режиссера Первого канала. Впервые актриса познакомилась с Андреем Болтенко еще в начале нулевых в Сочи, когда принимала участие в одном фестивале. Тогда ни о каких отношениях речи не было, поскольку Марина была несвободна. Он вновь пересеклись через несколько лет. Произошло это в компании общих друзей.

Актриса вспоминает, что в тот вечер они проговорили часа три, а потом Андрей разрешил ей покататься на собственном авто. Марина утверждает, что такой поступок мужчины говорит о многом, ведь позволить женщине сесть за руль любимого “железного коня” – это как сделать предложение руки и сердца.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2012 году. В том же году у пары появился сын, а еще спустя три года – дочка.

Несмотря на кажущуюся идиллию, не всегда в отношениях супругов все так гладко. Бывают и сложные моменты длительной разлуки. Например, в процессе подготовки к Олимпиаде Марина не видела мужа практически три года: тот постоянно был в разъездах и командировках. Но благодаря женской мудрости актрисе удается сохранять брак.