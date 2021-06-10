 

Как правильно сидеть и сколько бегать, чтобы стать гибким и продлить жизнь

10.06.2021, 20:28, Разное
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Всем известно о негативом влиянии на человеческий организм сидячей работы, когда тело помногу часов находится в одном положении. Когда это происходит на регулярной основе, то сильно вредит здоровью. Ученые рассказали, как правильно сидеть для исключения риска падения мышечного тонуса, снижения работоспособности и появления разных болезней.

Результаты исследования

В эксперименте принимали участие больше двух тысяч человек в возрасте от 51 до 80 лет. Всем им было предложено выполнить один простой тест: из сидячего положения на полу со скрещенными ногами требовалось встать, но только без помощи рук. По итогам исследования выяснилось, что те, кто справлялся с задачей хуже других, имели в шесть раз более высокую вероятность раннего ухода из жизни.

Многим уже известно, что регулярные занятия аэробикой тесно связны с длительностью жизни. Но исследование ученых также показало следующую вещь: хорошая координация, а также поддержание на высоком уровне мышечной силы и гибкости тела не только помогают в выполнении ежедневных дел, но и действительно добавляют несколько дополнительных лет жизни.

Рекомендация экспертов

По итогам эксперимента исследователи дали простую рекомендацию: в положении сидя следует избегать сутулости и несколько раз на протяжении дня садиться на пол, а потом вставать. Самый важный момент – спина и шея во время сидения должны постоянно быть на одном уровне. Такая поза существенно улучшит циркуляцию крови и даст человеку прилив энергии. Также она обеспечит готовность к движению и сделает тело более гибким.

Влияние бега

Ученые из Университета Виктории (Мельбурн) предлагают продлить жизнь на двадцать семь процентов немного другим способом. Исследователи советуют заняться умеренным бегом. Результаты эксперимента они опубликовали в «Британском журнале спортивной медицины».

По данным австралийцев, умеренный бег весьма эффективен для этих целей. Исследователи провели тщательный метаанализ четырнадцати разных экспериментов, в которых приняли участие больше двухсот тридцати тысяч человек. За испытуемыми наблюдали от 5,5 до 35 лет подряд. Австралийцы обнаружили явную корреляцию между бегом трусцой и разными причинами смерти.

Выяснилось, что для снижения смертности на двадцать семь процентов достаточно заниматься умеренным бегом всего пятьдесят минут в неделю. Авторы исследования отметили – бег с большей продолжительностью абсолютно не имеет смысла. И если превышать рекомендуемое время бега, то его польза для здоровья и вовсе будет утрачена.



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