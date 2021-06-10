Стилисты запрещают, а вы заправьте. Что сделать с футболкой, чтобы скрыть живот

Считается, что полным женщинам с выпирающим животиком не стоит заправлять футболку в брюки или юбку. Это мнение необоснованно, ведь заправить верх можно так, что живот окажется почти незаметным.

Главное – правильная футболка

Выбор правильного верха в этом деле маскировки – залог большого успеха. Важно обращать внимание на материал и фасон.

Даже имея пышную фигуру, не стоит бояться брать футболку на размер больше. Помните: обтягивающий верх только подчеркивает килограммы, а не делает фигуру стройнее.

Ткань, из которой выполнена футболка, тоже имеет большое значение. Лучше потратьте чуть больше денег, но купите качественное изделие из плотной натуральной ткани. Ваша задача – скрыть с ее помощью невыгодно выступающие линии тела, а дешевая тонкая ткань, наоборот, только подчеркнет их.

Подбирайте цвет

Планируя монохромный образ с заправленной футболкой, лучше следить за тем, чтобы ее цвет идеально сочетался с юбкой или брюками. Необязательно подбирать верх так, чтобы он сливался с низом – расхождение на несколько тонов допускается. Если низ пестрый, тогда подберите однотонный верх одного из цветов, присутствующих в принте юбки или брюк (желательно преобладающий).

Хитрость такого трюка вот в чем: подбирая оттенки в соответствии с этим правилом, вы создадите в своем образе вертикальную линию, которая визуально сделает фигуру немного стройнее.

А теперь заправляем

Когда подходящая футболка выбрана, самое время заправить ее. Но тут важно сделать это правильно.

Не нужно засовывать низ футболки в брюки или юбку полностью. Возьмите небольшой кусочек спереди или сбоку, а затем соберите в пучок и заправьте.

Следите за тем, чтобы между верхом и низом не было прямой линии – она делит весь силуэт пополам, отчего рост кажется ниже, а тело полнее. Когда верх заправлен частично и немного неряшливо, этого не происходит. Скорее наоборот, ноги кажутся чуть длиннее. Вот наглядная разница на фото.

Обязательно проследите за тем, чтобы после того, как верх будет заправлен, линия талии оказалась чуть выше ее реального уровня, намеренно завысьте ее.

Последний этап маскировки

А теперь приступаем к последнему этапу маскировки выпирающего животика, в котором мы применим любимый трюк миллионов полных женщин – создание многослойности в образе.

Для этого берем удлиненный пиджак, тренч или кардиган и надеваем его поверх всего. Одно движение – и животик чудным образом куда-то “пропадает”: его не видно ни сбоку, ни спереди.

Обратите внимание на разницу, наглядно продемонстрированную блогером Анжелой. На фото ниже она показывает, как выглядит фигура, если верх вообще не заправлен (как это рекомендуют делать некоторые стилисты).

И вот как сильно меняют общий вид заправленная футболка и надетый сверху пиджак или кардиган, использованный в качестве второго слоя.