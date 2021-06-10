Если бальзам сушит, избавьтесь от него: советы по уходу за губами

В нашей статье представлены экспертные советы, которые помогут вам сделать губы мягкими и гладкими. Также мы расскажем, как выбрать правильно бальзам для губ.

Иногда девушки тщательно ухаживают за лицом, при этом очень мало уделяя внимания губам. Хотя именно этот участок лица является самым деликатным.

Как предотвратить сухость и сохранить красоту губ? Чтобы они не пересыхали, следует соблюдать правильный режим ухода, защищать от слишком высоких температур, когда в холодное время года включают отопление. Также важно использовать в такие периоды увлажнитель воздуха.

Как выбрать бальзам для губ?

Чтобы сделать более мягкими губы, стоит использовать хороший бальзам. Кроме того, бывают еще гигиенические помады, которые способны удерживать влагу, а также масла для губ. Это стоит учитывать, выбирая средство для ухода.

Ингредиенты в бальзаме

Следует выбирать средства с компонентами с защитным и увлажняющим действиями. Желательно, чтобы в составе были такие ингредиенты, как масло жожоба и ши, масло какао и авокадо, кокосовое и подсолнечное. Первые два компонента нужны для увлажнения, остальные – для защиты в плохую погоду. Дополнительно блеск губам придаст средство, если в его составе будет пчелиный воск.

Не забывайте об SPF

Не следует подвергать воздействию солнечных лучей губы. Стоит использовать бальзам с SPF. Желательно выбирать средства с оксидом титана или оксидом цинка.

Если бальзам сушит, откажитесь от этого средства!

Это не миф. Бальзам для губ может сушить их. Если после трех дней использования средства состояние ваших губ ухудшилось, то выбросьте его.

Как следует ухаживать за губами?

Далее представлены советы, которые помогут вам сделать губы мягкими, а также сохранить их такими надолго.

Первый шаг в уходе – это использование скраба. Очень полезно отшелушивать кожу губ, так как удаляется старая, омертвевшая кожа. Таким образом, губы становятся гладкими, к тому же средства лучше проникают в кожу после скрабирования. Стоит проводить подобную процедуру не чаще двух раз в неделю. Если нет скраба для губ, то можно круговыми движениями аккуратно протирать их мягкой зубной щеткой с небольшим количеством бальзама.

Следующий этап ухода – маска. Есть несколько вариантов таких средств. Продаются съемные гелевые маски, которые мгновенно увлажняют губы. Есть также несмываемые маски. Их можно использовать каждую ночь.

Еще один шаг в уходе – это увлажнение. Следует в течение дня регулярно наносить бальзам. Это нужно для того, чтобы губы оставались не пересушенными.