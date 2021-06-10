Российский солдат погиб в результате взрыва мины возле штаба наемников в деревне Рас-Аль-Айн

NEWS 09 Jun 2021,

Один российский солдат был убит и трое других получили ранения в результате взрыва мины во время движения российской бронетехники возле опорных пунктов турецких наемников в селе Аль-Асадия на севере Зарканского района.

Корреспондент ANHA сообщил, что при движении российской бронетехники возле опорных пунктов наемников в селе Аль-Асадия, расположенном на линии фронта между оккупированным городом Серекания / Рас-Аль-Айн и районом Заркан, взорвалась мина, в результате чего погиб один российский солдат и ранено еще 3 военнослужащих.

Наш корреспондент сообщил, что тело российского военнослужащего было доставлено в больницу в районе Ад-Дарбасия, куда были доставлены раненые неизвестно.