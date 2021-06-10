 

Российский солдат погиб в результате взрыва мины возле штаба наемников в деревне Рас-Аль-Айн

10.06.2021, 19:28, Разное
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NEWS  09 Jun 2021, 

Один российский солдат был убит и трое других получили ранения в результате взрыва мины во время  движения  российской бронетехники возле опорных пунктов турецких наемников в селе Аль-Асадия на севере  Зарканского района.

Корреспондент ANHA сообщил, что при  движении  российской бронетехники  возле опорных пунктов наемников в селе Аль-Асадия, расположенном на линии фронта между оккупированным городом Серекания / Рас-Аль-Айн и районом Заркан, взорвалась мина, в результате чего погиб один  российский солдат и ранено  еще 3 военнослужащих.

Наш корреспондент сообщил, что тело российского военнослужащего было доставлено в больницу в районе Ад-Дарбасия, куда были доставлены раненые  неизвестно.



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