Работников бюджетной сферы освободят от уплаты налога на бездетность

Государственная дума сразу в трёх чтениях одобрила поправку в Налоговый кодекс, освобождающую бюджетников от уплаты налога на бездетность.

Сбор на бездетность в размере 2,46% от дохода введён с 1 января 2021 года. Его должны платить все совершеннолетние граждане, не имеющие родных или усыновлённых детей. Лица, не имеющие официального дохода, будут платить 2,46% от МРОТ. Такое решение Госдума приняла ещё в феврале текущего года.

С этого момента в администрации Президента горячо обсуждался вопрос о категориях граждан, имеющих право на льготы по этому налогу. Так, предлагалось освободить от налога женщин, страдающих бесплодием, малоимущих, ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В конечном итоге освободить от налога решили только тех, кто получает заработную плату из бюджета.

– Наши бюджетники – врачи, учителя, полицейские, госслужащие, являются социально незащищённой категорией и часто не могут себе позволить завести детей по финансовым соображениям. Наказывать их за это дополнительным налогом было бы несправедливо, – заявила автор поправки, сенатор Валентина Терешкова.

Эта поправка обойдётся бюджету примерно в 18 миллиардов рублей выпадающих доходов. Компенсировать их предложено увеличением налога для индивидуальных предпринимателей. В случае, если у предпринимателя нет детей, он должен будет вносить в федеральный бюджет 4,32% от оборота по счёту ИП.

Средства, полученные от налога на бездетность, будут целевым образом направлены на финансирование важнейших спортивных мероприятий, в том числе Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

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