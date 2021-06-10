Детокс, массажи, спа-ритуалы и многое другое: бьюти-календарь на июнь-2021

Каждая девушка замечала, что в один день бьюти-процедуры имеют невероятный положительный эффект, в в другой – не такой выраженный и ошеломляющий. Оказалось, что эффективность массажей, спа-ритуалов и уходовых процедур зависит не только от работы мастера, нашего настроения и дороговизны продуктов, но и от лунного цикла и знака зодиака, в котором находится главное ночное светило.

Не нужно пытаться совершить невозможное, делая пилинг или чистку лица в неподходящий день. Процедура не будет иметь желаемого эффекта, а вы зря потратите денежные и энергетические ресурсы. А для того чтобы сделать уход за собой эффективнее и проще, изучите бьюти-календарь и гороскоп на июнь. Нижеприведенная информация поможет вам всегда выглядеть свежо и прекрасно!

Первое июня

В двадцать первые лунные сутки лучше уделить внимание борьбе с видимыми недостатками. В этот день будут особенно эффективны маски, убирающие сухость и шелушение.

Для того чтобы организм оставался в тонусе, в день, когда Луна находится в Водолее, займитесь плаванием, бегом и другими подвижными видами спорта.

Второе июня

В двадцать вторые лунные сутки кожа лица и тела будет слишком уязвима, поэтому избегайте солярия, чисток лица или пилинга. Вместо этого сходите на массаж или в бассейн.

Луна в Рыбах – отличное время для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Сходите в зал, выйдите на пробежку.

Третье июня

В этот день можно провести чистку лица и процедуры по борьбе с акне, комедонами, веснушками и раздражением. Кроме того, в двадцать третьи лунные сутки можно провести депиляцию.

Луна все так же в Рыбах, поэтому старайтесь продолжать заниматься физическими нагрузками.

Четвертое июня

Двадцать четвертые лунные сутки – время для релакса. Эффективно проведение ароматерапии и разных видов массажа.

Луна в Овне – время для того, чтобы пересмотреть свое питание. Сократите потребление жареного, жирного и соленого.

Пятое июня

Двадцать пятые лунные сутки – самое время для ароматерапии и физиотерапии. Откажитесь от травмирующих процедур – чистки лица, пилинга и депиляции.

Луна в Овне отлично подходит для фитнеса и водных процедур.

Шестое июня

Двадцать шестые лунные сутки – самое время для депиляции, липосакции, обертываний, чистки кожи или ее увлажнения с предварительным пилингом.

Луна в Тельце – самое время для перманентного макияжа и похода в бассейн. А вот волосы в этот момент лучше не трогать.

Седьмое июня

Двадцать седьмые лунные сутки – время для окрашивания волос, их питания и защиты. Отправляйтесь на фитнес или пробежку.

Луна в Тельце – неподходящий момент для диет и ограничения калорий.

Восьмое июня

Подходящее время для похода в косметологическую клинику или салон красоты! Можете делать какие угодно процедуры: и мезотерапия, и ботокс, и филлеры, и уход для волосами – все пройдет идеально.

Луна все еще в Тельце, поэтому не стоит садиться на диету.

Девятое июня

Двадцать девятые лунные сутки – самое время для того, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. Поэтому можете отправляться в спа и на массаж. В этот день особенно эффективны очищающие процедуры.

Луна в Близнецах – самое время для процедур, связанных с омоложением и восстановлением.

Десятое июня

Тридцатые и первые лунные сутки – самый лучший период для того, чтобы запастись энергией с помощью активных занятий спортом.

Луна в Близнецах, поэтому можете смело удалять волосы воском, делать антицеллюлитные массажи и подтягивающие процедуры.

Одиннадцатое июня

Вторые лунные сутки – подходящий период для комплексного ухода. Отправляйтесь в салон красоты или делайте омолаживающие, питательные и увлажняющие процедуры на дому.

Луна в Раке, значит, пора отправиться на глубокое очищение кожи, а при отсутствии противопоказаний закрепить эффект баней или сауной.

Двенадцатое июня

Третьи лунные сутки – самое подходящее время для очищающих и тонизирующих процедур, а также для выведения из организма токсинов и лишней воды. Старайтесь быть активными.

Луна в Раке, поэтому обратите внимание на процедуры, питающие и увлажняющие тело. Также можно отправиться на маникюр, педикюр, удаление мозолей и лишних волос на теле.

Тринадцатое июня

Четвертые лунные сутки – отличный период для массажа, обертываний, проведения дыхательной гимнастики и выведения из организма лишней воды.

Луна все еще в Раке, поэтому смело отправляйтесь на чистку кожи, пилинги, маникюр и педикюр.

Четырнадцатое июня

Пятые лунные сутки – отличное время для омолаживающих процедур, увлажнения и питания кожи и волос. Единственное ограничение – постарайтесь в этот день не делать пирсинг.

Луна во Льве, поэтому самое время ухаживать за волосами и бровями.

Пятнадцатое июня

Шестые лунные сутки будут способствовать избавлению от морщин в области лица и шеи. Поэтому отправляйтесь на омолаживающие, питательные и увлажняющие кожу процедуры, а вот от пилинга, паровых ванночек и чистки лица лучше отказаться.

Луна во Льве, поэтому смело отправляйтесь удалять волосы в нежелательных местах и занимайтесь физической активностью.

Шестнадцатое июня

Седьмые лунные сутки сделают кожу более восприимчивой к новым процедурам, поэтому смело покупайте новинки или отправляйтесь в салон красоты на процедуры, на которых вы еще не были.

Луна в Деве, поэтому постарайтесь не удалять волосы, а в свободное время прогуляйтесь на свежем воздухе и займитесь спортом.

Семнадцатое июня

Восьмые лунные сутки – самое подходящее время для посещения косметолога. Также можете сделать маникюр и сходить на массаж.

Луна в Деве, поэтому старайтесь заниматься физической активностью.

Восемнадцатое июня

Девятые лунные сутки – время, когда кожа невосприимчива к внешнему воздействию. Поэтому не стоит проводить какие-либо процедуры, кроме массажа.

Луна в Весах располагает к отдыху. Старайтесь не перетруждаться, это негативно скажется на внешности.

Девятнадцатое июня

Десятые лунные сутки сделают кожу лица восприимчивой к антивозрастным процедурам.

Луна в Весах все еще будет требовать, чтобы вы отдохнули. Поэтому постарайтесь не активничать и при возможности откажитесь от макияжа.

Двадцатое июня

Одиннадцатое лунные сутки – самое время для лечебной гимнастики и массажа.

Луна в Весах, поэтому не стоит проводить серьезных косметологических процедур. Можно сходить на маникюр и педикюр.

Двадцать первое июня

Двенадцатые лунные сутки – лучшее время для очищения кожи. Эффективны пилинги и чистка лица.

Луна в Скорпионе, поэтому воздержитесь от эпиляции и загара.

Двадцать второе июня

Тринадцатые лунные сутки подходят для ароматерапии, фитотерапии и массажа.

Луна в Скорпионе – самое время для увлажнения и питания кожи.

Двадцать третье июня

Четырнадцатые лунные сутки – самое время для ухода за проблемными зонами! Особо эффективен антицеллюлитный массаж и омолаживающие процедуры.

Луна в Стрельце, поэтому стоит заняться своим питанием и начать решать проблему с высыпаниями на коже или аллергией.

Двадцать четвертое июня

Пятнадцатые лунные сутки – время для народных рецептов красоты! Обратите внимание на процедуры, питающие вашу кожу.

Луна в Стрельце, поэтому продолжайте корректировать питание и увеличивайте физическую активность.

Двадцать пятое июня

Шестнадцатые лунные сутки. Воздержитесь от процедур, которые травмируют вашу кожу.

Луна в Козероге – самое время для питания кожи и ароматерапии.

Двадцать шестое июня

Семнадцатые лунные сутки – самое время для того, чтобы провести антивозрастные процедуры с лифтинг-эффектом

Луна все еще в Козероге, поэтому продолжайте напитывать кожу полезными веществами, заниматься ароматерапией и фитотерапией.

Двадцать седьмое июня

В восемнадцатые лунные сутки полезно делать маски из глины и подобных природных компонентов. А для того чтобы кожа восприняла это лучше, откажитесь от физических нагрузок.

Луна в Водолее – это значит, что вашему телу необходим массаж.

Двадцать восьмое июня

Девятнадцатые лунные сутки – это самое подходящее время для того, чтобы поухаживать за руками и ступнями.

Луна в Водолее, поэтому займитесь спортом и отправляйтесь на массаж.

Двадцать девятое июня

Двадцатые лунные сутки – в это время кожа особенно уязвима. Постарайтесь отказаться от травмирующих процедур.

Луна в Рыбах, поэтому ваше тело нуждается в длительном контакте с водой. Примите ванну с пеной или отправитесь в бассейн.

Тридцатое июня

Двадцать первые лунные сутки – кожа все еще уязвима. Откажитесь от чисток и пилингов.

Луна в Рыбах способствует релаксу. Поэтому отправляйтесь в бассейн или на массаж.