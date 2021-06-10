Умер актер и отец Блейк Лайвли Эрни Лайвли

Сегодня стало известно о смерти голливудского актера Эрни Лайвли на 75-м году жизни. Мужчина скончался от продолжительной болезни сердца 2 июня, однако представитель актера подтвердил эту информацию изданию Deadline лишь сегодня. Сообщается, что он умер дома в Лос-Анджелесе, а рядом с ним в тот момент были жена Элен и пятеро детей, в том числе актриса Блейк Лайвли. Звезда сериала “Сплетница” пока не прокомментировала публично уход отца – с 1 мая в ее Instagram-аккаунте не было новых публикаций.

Блейк Лайвли с родителями на церемонии открытия звезды Райана Рейнольдса на Аллее славы, 15 декабря 2016Эрни Браун родился в 1947 году в городе Балтимор штата Мэриленд. В 1979 году он женился на агенте по талантам Элен Лайвли и взял ее фамилию. После свадьбы он усыновил троих детей супруги от первого брака – Лори, Робин и Джейсна Лайвли. Также у них родились двое общих детей: Блейк Лайвли и Эрик Лайвли. Все пятеро детей супругов выбрали делом своей жизни актерскую деятельность, как и их отец.

Актер Эрни Лайвли за 47-летнюю карьеру в кино снялся в более чем ста фильмах и сериалах. Он наиболее известен по ролям в фильмах “Джинсы-талисман”, “Пассажир 57” и “Тёрнер и Хуч”.