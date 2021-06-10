Нателла Крапивина ответила Филиппу Киркорову: “Вы не делаете каминг-аут”

Скандал – реальный или срежиссированный – по стопам музыкальной премии продолжает набирать обороты. На днях король российской эстрады записал видеообращение Светлане Лободе и ее продюсеру Нателле Крапивиной, в котором, в частности, обвинил Крапивину в дискриминации и творческих заимствованиях (полный текст обращения Филиппа Киркорова читайте здесь). В среду вечером Нателла опубликовала в своем Instagram и Telegram-канале ролик, в котором ответила, что вкладывала в свои слова другой смысл и жалеет, что они были истолкованы неверно:

Мой комментарий, с которого все началось, безусловно, не самый корректный, я им не горжусь. Но он был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам, которых вы с завидной регулярностью привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя, к сожалению, не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради 15 секунд славы готовы сыграть абсолютно любую роль: на 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом на 15 секунд — в рэпера, потом на 15 секунд — в жениха Бузовой, а после — в жену Киркорова.

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Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina)

Далее Нателла вернула Филиппу его же слова и заявила, что она была толерантна к представителям ЛГБТК-сообщества, в отличие от Киркорова, и вспомнила его интервью 26-летней давности:

Я всем своим образом жизни ежедневно доказываю свою толерантность. А вот вы в нее только играете. Вы не делаете каминг-аут и не привлекаете внимание к ЛГБТ-проблемам в нашей стране, вы просто тупо спекулируете на актуальной теме, чем унижаете всех представителей сообщества, которых вы, кстати, в одном из своих интервью называли “голубой стаей” и людьми с недостатками, практически нерукопожатными. На “Премии Муз-ТВ” мне было ужасно грустно наблюдать, какую неловкость испытывали настоящие большие артисты, к которым я отношусь с огромным уважением. Они годами завоевывали право стоять на сцене, это настоящие Илоны Маски от профессии. А есть бездари, у которых в руках случайно оказался микрофон, и именно их я называю “цирком уродов.” И я рада, что вы себя в нем чувствуете комфортно.

Также Нателла ответно обвинила Филиппа в плагиате:

Вы обвиняете нас в плагиате. Кто, король ремейков с неочищенными правами? Это мощно, Филипп. Ваш репертуар — это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски от авторов по всему миру. Вы переобуваетесь в воздухе: бьете женщин, унижаете журналистов, устраиваете истерики, враждуете со всем шоу-бизнесом. Это ваша привилегия, это ваш стиль жизни. Часть вашего нетленного, но, увы, притворного образа. На моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс, и мне вас очень-очень жаль.

В заключение продюсер подписала видео фразой, что это ее последний комментарий на эту тему. Сам Филипп Киркоров пока не прокомментировал новое заявление оппонента.

Дава и Филипп Киркоров на премии “МУЗ-ТВ 20/21”