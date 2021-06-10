Два варианта, не требующие затрат. Как по листу обработать огурцы

Наступило лето, и огуречная рассада, высаженная грунт, пустилась в рост. И чтобы культура дала много вкусных и сладких плодов, ее нужно подкормить. Ведь правду говорят, что огурец — растение прожорливое, что ни положи под куст, все пойдет в рост. А ведь как хорошо приехать на любимую дачу и сорвать с грядки выращенный собственными руками хрустящий огурчик.

Перед высадкой грядку для огурцов готовят очень тщательно. В нее кладут перегной, прелую траву, торф или перепревший навоз. И такой гряды хватит на первое время. Поэтому в период адаптации необходимо позаботиться о защите от вредителей и заболеваний.

Даже если на огурцах не обнаружено следов вредителей и заболеваний, то это не значит, что не нужно проводить обработку культуры. Лучше предупредить появление проблемы, чем потом бороться с последствиями. Проводить процедуры по профилактической обработке необходимо раз в неделю. Но не химическими средствами, которыми лучше пользоваться в крайнем случае, а безопасными растворами домашнего приготовления. Это еще и бюджетно.

Йодно-сывороточное средство

Обрабатываются огурцы по листу, и такой раствор всегда дает отличный результат. Он и защищает культуру, и подпитывает ее. После опрыскивания огуречные листья становятся крепкими и принимают яркий окрас. А грибки погибают в кислой среде, не успев перейти в активную стадию развития. Для подпитки понадобится:

литр чистой воды;четыре капли йода;литр сыворотки.

Все ингредиенты смешиваем и опрыскиваем огуречные кусты. Проводится обработка в вечернее время при безветренной погоде.

Дрожжевая подкормка

Очень часто используется в садоводстве, и не зря. Средство укрепляет фитоиммунитет и помогает вытеснить патогенные микроорганизмы. К тому же когда дрожжевые бактерии погибают, то становятся питательной средой для полезной микрофлоры.

В пятилитровую емкость влить три литра воды, добавить пакетик сухих дрожжей или 50 грамм прессованных. Добавляем 10 столовых ложек сахара. Оставляем бродить в теплом месте на три часа. Когда раствор начнет пениться, разводим его 15 литрами воды.

Средство используется как корневая подкормка, а также для опрыскивания. Перед использованием под корень огурцы проливаются водой.

Обе подкормки чередуются, так как воздействуют на разные возбудители болезней. Средства можно использовать не только для огурцов, но и для других культур.