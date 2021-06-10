Скандалы: Миллиардеры от ковида

Кто поставил в рязанскую больницу опасные аппараты ИВЛ

Подразделение СУ СК РФ по Рязанской области расследует уголовное дело о пожаре в областной больнице, где в отделении для больных ковидом загорелся аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Три человека погибло, ещё десять пострадало. По предварительным данным, китайское оборудование, которое поставил в больницу московский холдинг, было чувствительно к перепадам напряжения. Следователи выясняют, насколько аппараты ИВЛ соответствовали стандартам безопасности, кто из чиновников их принимал. По данным Лайфа, компания-поставщик упоминается в деловых базах как контрагент с повышенным риском. За ней стоят бизнесмены, заработавшие миллиарды на поставках медоборудования во время пандемии.

По факту пожара в Рязанской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Уже назначена серия специальных пожаро-технических экспертиз, которые дадут ответ о причинах возгорания и очертят круг виновных. Кроме того, будут изучаться документы о квалификации медперсонала, чтобы исключить человеческий фактор.

Пожар в отделении реанимации, где лежат больные ковидом, начался около 3:30 ночи. Там находились 10 медиков и 36 пациентов.

— Сразу в момент возгорания прибежала медсестра, она услышала какой-то хлопок, следом за ней вторая с огнетушителем. Женщины оперативно, до прибытия пожарных, пытались потушить огонь. В результате первая получила ожоги 75% поверхности тела, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

Пострадавшая медсестра — 27-летняя Елена Фёдорова. Её уже доставили на вертолёте в ожоговый центр в Москву. У её коллеги Златы Буровой ожоги первой и второй степени правой кисти руки и стопы. Если бы не эти девушки, пожар унёс бы намного больше жизней.

В считаные минуты больницу заволокло дымом. Некоторые помещения выгорели до стен, коридор оказался усыпан пеплом, лопнули стёкла, было испорчено оборудование. Ситуацию осложняли пластиковые потолки, которые плавились и выделяли едкий дым.

Один человек погиб почти сразу. Он был подключен к тому самому ИВЛ, с которого начался пожар. Ещё один пациент умер во время эвакуации. Третья жертва пожара скончалась в машине скорой помощи. Погибшим было 63, 68 и 72 года. В региональном оперативном штабе заявили, что причиной их смерти стало отравление угарным газом. Ещё десять человек, включая медсестёр, госпитализированы. Все они находятся в больнице в состоянии разной степени тяжести.

— В 3:36 поступило сообщение о возгорании. В 4:04 пожар был локализован, в 4:19 — полностью ликвидирован, — отрапортовали пожарные.

Аппарат ИВЛ с дисконтом

О предварительных причинах пожара уже заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Произошло возгорание аппарата ИВЛ. Прибор, произведённый в Китае, загорелся после перепада напряжения в сети, — отметил глава региона. Он уже дал поручение проверить все медучреждения города.

Речь идёт об аппаратах PRUNUS Boaray. Минздрав Рязанской области закупил партию в ноябре 2020 года. Всего в город поступило 20 таких приборов. Часть из них завезли в областную больницу им. Семашко.

Сгоревший аппарат был выпущен фирмой Shenzhen Prunus Medical в китайском городе Шэньчжэнь. Он предназначен для стационарного использования в больницах во время проведения операций для поддержания жизнедеятельности пациентов с нарушенной функцией лёгких.

На специализированных площадках в Сети PRUNUS Boaray хорошо известен. Есть новые, а есть с сомнительной судьбой. Например, на одном из сайтов прибор продают с большим дисконтом. Якобы раньше он стоил три миллиона рублей, а теперь всего 990 тыс.

Лайф изучил злополучную закупку, которую в ноябре прошлого года проводил Минздрав Рязанской области. За 20 приборов тогда заплатили 57 млн рублей. Цена за оптовую партию на фоне других предложений выглядит завышенной.

Поставщиком аппаратов ИВЛ стала столичная компания «Дельрус-центр». В базе СПАРК она оценивается как контрагент с повышенными рисками. Она почти всё зарабатывает на госконтрактах, у неё есть неоплаченные штрафы. Как выяснилось, «Дельрус-центр» неоднократно разрывала договоры с заказчиками, ещё ей отказывали в участии в торгах. Контролируют эту фирму братья Аркадий и Максим Гузовские. Они уже не раз мелькали в прессе. Их фирмы обогатились на 4,4 млрд рублей на поставках, связанных с коронавирусом. Больше заработала только корпорация «Ростех».

«Дельрус-центр» — часть большого холдинга, которым также владеют Гузовские. В мае прошлого года аптечные сети пожаловались на неформальное принуждение со стороны чиновников закупать китайские маски у ГК «Дельрус» — зачастую на невыгодных условиях. До этого Минпромторг назначил этот концерн «единым интегратором» масок. Под это дело ведомство выделило «Дельрусу» льготный кредит в два миллиарда рублей. Есть информация, что Гузовские начинали путь в бизнесе с поставок косметики из Китая.

Близкая губернатору

Что касается Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, то последняя проверка Ростехнадзора в 2019 году выявила в ОКБ 11 нарушений: не проводилось обучение сотрудников действиям в случае аварии, отсутствовали журнал инцидентов и договор с аварийно-спасательными службами. В том же году была проверка Росздравнадзора. Нашли одно нарушение: клиника использовала медицинское изделие без регистрационного удостоверения, что могло создать угрозу жизни и здоровью граждан. Как выяснил Лайф, у больницы даже есть лицензия на продажу табака.

Вот уже 20 лет главврачом ОКБ является Людмила Сорокина. Судя по соцсетям, она дружна с губернатором Николаем Любимовым, областным министром здравоохранения Андреем Прилуцким и прочими рязанскими чиновниками. Совместных фото очень много. Недавно у неё был день рождения, администрация области буквально завалила Сорокину цветами.

У главврача есть загородный дом с роскошным садом с красивыми скульптурами и добротным кирпичным забором.

Лично на Сорокину не оформлено никаких компаний. Помимо того что занимает должность главврача, она председательствует в Ассоциации организаторов здравоохранения Рязанской области. В 2007 году Людмила была одним из учредителей некоммерческого партнёрства «Мед.Фарм.Эксперт». В 2015-м налоговая служба ликвидировала эту организацию через суд. Можно предположить, что из-за непредоставления отчётности.

Егор Пережогин