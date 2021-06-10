 

Опубликован первый кадр ремейка “Иронии судьбы” с Эммой Робертс

10.06.2021, 14:56, Разное
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В сети появился первый кадр со съемочной площадки ремейка любимой миллионами новогодней комедии Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!” под рабочим названием “О судьбе” (About Fate). Фото со съемок опубликовал российский режиссер и автор идеи адаптации Марюс Вайсберг. На нем изобрадена исполнительница главной женской роли – Эмма Робертс.

Понеслась! Action! – подписал фото режиссер.

Эмма Робертс на съемках фильма “О судьбе”

Также стало известно, что возлюбленную главного героя (Галя в оригинальной версии) сыграет Мэделин Петш, звезда сериала “Ривердейл”. Именно она будет ждать предложения руки и сердца в новогоднюю ночь от своего избранника. Впрочем, какое имя будет у американской Гали, не сообщается. Известно, что героиню Эммы Робертс зовут Марго, а любовь она будет играть с Томасом Манном. Также в картине будут задействованы муж актрисы, актер Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Мэделин Петш

Новость о съемках американской адаптации появилась в апреле этого года. Создатели выразили надежду, что просмотр их версии станет такой же традицией у американцев, как и соотечественников, и что они будут так же собираться у телеэкранов, чтобы посмеяться над героями комедии About Fate. Это международный проект – сценарий написала Тиффани Полсен, в продюсерскую команду вошли Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова, а Марюс Вайсберг выступил креативным продюсером и главным автором картины.

Вайсберг известен по таким работам, как “Гитлер капут!”, “Любовь в большом городе” и “Бабушка легкого поведения” – все они в свое время получили неоднозначные отзывы критиков. Он рассказал СМИ, что над проектом ремейка рязановской комедии работал несколько лет, но только сейчас появилась реальная возможность воплотить идею в жизнь.

Эта тема актуальна в США, так как в последнее время застройщики очень активно стали возводить на периферии районы с одинаковыми домами, названиями улиц, планировкой квартир, начинкой из “Икеи”, сетевыми кофейнями и магазинами, — объяснил Вайсберг. Подробности адаптации не разглашаются, но уже известно, что события фильма будут разворачиваться в двух похожих городах под Бостоном. А улицей Строителей в американской версии станет Мейпл Авеню (“Кленовая” – одно из распространенных названий улиц в Америке). Вайсберг также рассказал, что в американской версии нашлось место и русской бане.

В Америке прекрасно знают, что это такое, и “вениковая терапия” там известна под термином “плэйтца”. И я решил, что надо сделать сцену в русской бане, как дань оригиналу.

Андрей Мягков и Барбара Брыльска



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