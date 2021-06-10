Автозагар будет лучше. Как подготовить кожу к процедуре и ухаживать после

Лето – время бесконечных фотосессий и дефиле в купальнике возле бассейна. Нет ничего постыдного в том, чтобы иметь естественный цвет кожи, но многим хочется добиться идеального ровного тона. Вместо того чтобы проводить часы на солнце и тем самым вредить себе, приобретая преждевременные морщины, попробуйте использовать автозагар.

Советы визажиста

«Для более качественного эффекта я всегда рекомендую отшелушивать кожу перед нанесением автозагара. Это гарантирует, что вы избавитесь от прежнего тона, от мертвых клеток и выровняете поверхность», – говорит Джордан Кук, эксперт по загару, визажист и амбассадор компании «Сент-Морис».

Он рекомендует попробовать средство ухода, которое сейчас очень популярно. Это отшелушивающий праймер для кожи. В качестве альтернативы Джордан Кук также советует использовать микрокристаллический отшелушиватель.

По его словам, постепенный подход к самостоятельному загару является ключом к достижению великолепных результатов. Но помните, что одна из самых больших ошибок – это переборщить.

После отшелушивания нанесите рекомендуемое количество продукта (не больше и не меньше). Если вы хотите стать темнее, нанесите второй слой на следующий день. Если вы боитесь стать слишком смуглой, можете смешать лосьон для загара с увлажняющим кремом.

«Было доказано, что смешивание лосьона для загара в бутылочке с увлажняющим кремом помогает добиться легкого оттенка на коже. Но вас в любом случае ждет метод проб и ошибок, пока вы не достигнете идеального тона для себя», – уверен Джордан Кук.

Будьте осторожнее с мытьем рук

Джордан Кук советует не бежать сразу мыть руки после нанесения автозагара.

«После того как вы нанесете средство, не бегите сразу же мыть руки. Вы добьетесь того, что у вас будут белые кисти в сочетании с коричневыми плечами и предплечьями. Подождите около 30 минут, затем смойте. Кроме того, убедитесь, что вы нанесли увлажняющий крем на сухие участки тела. Это предотвратит слишком темный загар в этих районах и поможет вашему телу выглядеть безупречно», – говорит Рид.

Как быть, если все же допустили ошибку?

«Предположим, у вас появилась белая полоса. Нанесите еще один тонкий слой автозагара, чтобы закрасить этот участок кожи. При появлении темных пятен нанесите сок лимона или лайма на теплую ткань и протрите проблемный участок. Это поможет избавиться от нежелательного загара», – предлагает Кук.

Теперь вы знаете, как подготовить кожу к процедуре использования автозагара.