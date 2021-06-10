Летом могут появиться пятна на коже: секреты осветления с куркумой

Возможно, вы слышали о медовой маске, и вероятно, когда-то делали маску из йогурта. Но позвольте познакомить вас с маской для лица из куркумы. Эта маска, богатая антиоксидантами, помогает уменьшить воспаление, угревые высыпания и раздражения, улучшить тон кожи, мягко отбеливая.

Золотое средство: маска для лица с куркумой

Куркума имеет множество применений, но наиболее известна своей способностью уменьшать воспаление в организме и оказывать благотворное влияние при наружном применении.

Можно взбивать золотое молоко с куркумой или латте с куркумой и корицей. Некоторые даже чистят им зубы, чтобы удалить пятна.

А как использовать куркуму для ухода за кожей? С осторожностью. Куркума пачкает кожу, ткани и некоторые поверхности. Тем не менее после крема с куркумой вы не будете выглядеть, как “умпа лумпа”, но лучше не переборщить со специей.

Польза куркумы для кожи: результаты исследования

Подобно тому, как куркума борется с воспалениями в организме, она также помогает уменьшить воспаление на коже. Исследование 2019 года, проведенное журналом Nutrients, рассматривало куркумин, основной активный ингредиент куркумы, при различных кожных заболеваниях. Исследователи обнаружили, что куркумин помогает при псориазе, экземе и других воспалительных заболеваниях кожи.

Куркума давно используется в Индии и других странах как для приготовления пищи, так и для ухода за кожей. Куркумин нужен для осветления тона кожи, в борьбе с темными пятнами. Куркума снижает темный оттенок меланина, придающего коже пигментацию. Это иронично, поскольку большое количество куркумы также может окрашивать кожу. Ученые даже изучают возможность его использования в бронзаторах для кожи.

Поскольку куркумин обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, он помогает бороться с вредным воздействием солнца, оказывая защитное действие, уменьшая воспаление кожи. Более десятка исследований показали, что куркумин обладает мощным действием против раковых клеток кожи. Это не значит, что втирание пасты из куркумы в кожу вылечит рак кожи. Однако куркума может дать коже нужную защиту от солнечных лучей.

Другие ингредиенты: маска для лица с куркумой

Йогурт с куркумой может показаться не таким уж привлекательным как еда, но он отлично подходит для маски лица. Пробиотики в йогурте помогают бороться с прыщами и делают кожу чистой, здоровой и молодой.

Молочные продукты также содержат лауриновую и жирные кислоты. Исследователи обнаружили, что когда лауриновая кислота сочетается с куркумином, она создает “электростанцию” ​​для борьбы с прыщами и воспалениями. Для людей с аллергией на молочные продукты можно использовать кокосовое молоко или кокосовый йогурт для рецепта маски.

Маска с овсянкой и медом: секретные ингредиенты

Еще один ингредиент, который действительно успокаивает кожу, – это овсянка. Хотя настоящий коллоидный овес невозможно приготовить дома, надо использовать преимущества овса для ухода за кожей. Порошок из овса сделает маску более густой, она остается на коже и успокоит воспаленную или зудящую кожу.

Кроме того, овес помогает мягко отшелушивать омертвевшие клетки кожи.

И, конечно же, мы не можем обойти сырой мед. Сырой мед – суперпродукт для кожи, который помогает смягчить и очистить ее. Природные антибактериальные свойства меда делают его особенно полезным при высыпаниях на коже. С медом можно ускорить заживление порезов или ожогов, быстрее восстановить поврежденную кожу.

Маска для лица с куркумой: приготовление

Для маски вам потребуются следующие ингредиенты:

1/4 чайной ложки куркумы;1 чайная ложка сырого меда;1 чайная ложка йогурта (или кокосовый йогурт);2 ч. л. овсяного порошка – мелко измельченного цельного овсяного зерна, а не овсяной муки;1-2 капли эфирного масла чайного дерева (по желанию).

Как наносить маску

Смешайте все ингредиенты до однородной массы.Полученную массу обильно нанесите на лицо. Смыть примерно через 10 минут.

Из-за различий в оттенке кожи лучше проверить небольшое количество смеси перед изготовлением и нанесением маски на лицо. Проведите тест с помощью пластыря на тыльной стороне ладони. При необходимости сократите в 2 раза количество порошка куркумы в маске.