Снимаем лак с ногтя за секунду: нужно засунуть палец в волшебную баночку

Каждая женщина хочет выглядеть ухоженной и неотразимой, но не у каждой есть на это время, особенно если она многодетная мама. Сегодня пойдет речь о том, как женщине сэкономить свое время и быстро снять лак с ногтевой пластины.

Суперлайфхак по снятию лака с ногтей

Следует один раз подготовиться, и потом не придется тратить время и тереть каждый ноготь ватным диском.

Понадобятся следующие предметы:

губка для мытья посуды либо старая мочалка;небольшая стеклянная банка с крышкой (идеально подойдет банка от детского питания 100 мл);ножницы;жидкость для снятия лака.

Губку следует разрезать пополам либо на 3 части так, чтобы одна из них поместилась в банку.

Затем поместить эту часть губки на дно стеклянной баночки, сделав несколько надрезов ножницами по середине.

Необходимо тщательно пропитать губку жидкостью для снятия лака.

И баночка-помощница по удалению лака с ногтей готова к многоразовому использованию.

Дальше следует просто аккуратно поместить палец в середину губки и сделать несколько вращательных движений кистью руки.

Можно увидеть, что лак снимается полностью без остатка за считаные секунды.

Этот способ позволит значительно сэкономить свое время и разнообразить процедуру маникюра.