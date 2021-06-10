Печерский районный суд Киева запретил деятельность УЕФА на Украине

Печерский районный суд Киева вынес решение о запрете деятельности Союза европейских футбольных ассоциаций на территории Украины.

В своём решение судебная инстанция отметила враждебность действий организации в отношении страны и обвинила УЕФА в сговоре со страной-агрессором Россией.

– В ходе следственных действий было установлено, что УЕФА вступила в преступный сговор с частными и юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации, а именно с РАО «Газпром», ООО «Лахта-центр» и администрацией президента РФ. На счета организации были переведены денежные средства в американских долларах в неустановленном размере за вынесение решения, предписывающего Украинской ассоциации футбола (УАФ) убрать с формы национальной сборной по футболу патриотического лозунга «Героям слава». В соответствии с этим, Печерский районный суд Киева постановляет признать УЕФА нежелательной организацией на территории Украины с дальнейшим запретом её деятельности, – сообщили в пресс-службе суда.

Также суд постановил вручить повестку на допрос в Генеральную прокуратуру президенту УЕФА Александру Чеферину по открытому против него уголовному делу за политическую поддержку страны-агрессора. Наказание по соответствующей статье уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 12 лет. Вместе с этим Чеферину запретили въезд на Украину сроком на 10 лет. Также в стране будет запрещена символика УЕФА.

По итогам судебного заседания руководство УЕФА будет внесено в базу сайта «Миротворец». УАФ объявила о выходе из УЕФА и создании альтернативной международной футбольной ассоциации.

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