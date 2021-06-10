СМИ: Канье Уэст отметил день рождения с Ириной Шейк в Провансе

Знаменитая русская модель Ирина Шейк и один из самых богатых музыкантов планеты рэпер Канье Уэст провели несколько дней вместе на юге Франции, в Провансе. Об этом сообщил ряд иностранных СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев. Кроме того, в сети появились снимки папарацци, на которых Канье и Ирина гуляют по территории роскошного бутик-отеля Villa La Coste в живописной французской провинции. Номер в этой гостинице стоит примерно 1500 евро за ночь, но, как удалось выяснить западным СМИ, Уэст арендовал весь отель целиком на несколько дней, чтобы в узком кругу друзей отметить свой день рождения – 8 июня ему исполнилось 44 года. Ирина Шейк, как говорят очевидцы, стала главной гостьей праздника. Пишут, что пара провела в Провансе четыре дня, и вчера на частном самолете они вернулись в Америку.

Первые слухи о том, что 35-летняя Ирина Шейк и 44-летний Канье Уэст встречаются появились две недели назад. Источники, близкие к паре, сообщили, что инициатором романа выступил Канье.

Он стал добиваться ее несколько недель назад. Он очень настойчивый парень. Они проводили время вместе в Нью-Йорке, прежде чем улететь во Францию, чтобы отпраздновать его день рождения. Она (Ирина) влюблена). Он пригласил ее во Францию, и она согласилась. Официально они не встречаются, но оба проявляют друг к другу интерес — сказал инсайдер издания People.Однако не исключено, что между моделью и музыкантом существует просто крепкая дружба. Они давно знакомы – в 2010 году Шейк снялась в его клипе Power, а в 2012-м участвовала в дефиле бренда Канье Уэста Yeezy.

Ирина Шейк на показе бренда Канье Уэста Yeezy, Париж, 2012 год

Напомним, что Ирина Шейк четыре года встречалась с актером Брэдли Купером. Они воспитывают дочь Лею, которая родилась в марте 2017-го. Пара несколько лет не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму “Звезда родилась” Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами — сейчас Гага счастлива с Майклом Полански. Потом ему приписывали роман с актрисой Аной де Армас (которая уже успела за это время повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком), но Брэдли до сих пор официально свободен. А Ирина, по словам СМИ, некоторое время встречалась с Вито Шнабелем.

Ирина Шейк, Брэдли и Лея Купер

А Канье Уэст все еще женат на Ким Кардашьян, бракоразводный процесс супругов еще не закончен. О намерении расстаться звезды сообщили в феврале. Сначала они собирались разводиться мирно. Но в середине апреля, продолжая носить обручальное кольцо, Канье Уэст выступил с официальным прошением в ответ на заявление своей супруги, в котором хочет добиться совместной опеки над четырьмя детьми, а спустя месяц в беседе с друзьями и вовсе назвал Ким “худшей женой”. При этом Ким Кардашьян на днях трогательно поздравила мужа с днем рождения:

С Днем рождения! Буду любить тебя всю жизнь, – подписала Ким архивное фото с мужем и детьми.

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