Не нужно уходить на самоизоляцию: на Кипре рассказали о послаблениях для туристов, которые вводятся с 10 мая

С 10 мая в Республике Кипр вступят в силу новые правила въезда в страну. Они касаются вакцинированных пассажиров вне зависимости от их гражданства. Министерство здравоохранения Кипра выложило информацию на своем официальном сайте.

Послабления для туристов

Вводимые правила сильно облегчат въезд иностранным туристам, которые привились от коронавируса. Причем страна их проживания и гражданство не имеют никакого значения. Важно лишь наличие действительной карты вакцинации от КОВИД-19. Если она есть, то туристов не будут просить о прохождении теста, карантине или уходе на самоизоляцию.

Распоряжение кипрского Минздрава касается граждан, которые прививались в разных странах определенными вакцинами. По новому порядку Кипр смогут посетить жители Украины, Белоруссии, Канады, России, США, Великобритании, Швейцарии и других стран Ближнего Востока и Европы. Пассажиры обязаны при себе иметь прививочную карту. Причем используемые вакцины должны входить в санкционированный список Европейского агентства лекарственных средств. К ним относятся препараты: «Спутник V», «Янсен», «Модерна», «АстраЗенека», «БиоНТеч» и «Пфайзер».

Напомним, 10 мая на Кипре будут постепенно выходить из третьего по счету жесткого локдауна. Власти откроют места общественного питания и магазины промышленных товаров. Введенные правила благоприятно скажутся и на развитии туризма.