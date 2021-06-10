Готовый к серийному производству микро-внедорожник Hyundai AX1 засекли перед дебютом

— Новые шпионские снимки Hyundai AX1 показывает готовые к производству фары и задние фонари

— Ожидается, что микро-внедорожник будет представлен в ближайшее время.

В прошлом месяце Hyundai дразнил микро-внедорожник AX1 перед его дебютом, который, как ожидается, состоится в ближайшее время. Готовый к производству образец модели был обнаружен во время дорожных испытаний, обнаружив новые детали.

Как видно на шпионских изображениях, будущий микро-внедорожник Hyundai AX1 имеет конструкцию с разделенными фарами: в верхнем блоке размещены указатели поворота, а в нижнем блоке — круглые светодиодные ДХО и проекторная фара. Передний профиль модели также имеет защитную пластину контрастного цвета и новую решетку радиатора.

Боковой профиль нового микро-внедорожника Hyundai AX1 отличается установленными на С-стойке ручками задних дверей и двухцветными рейлингами. Сзади модель оснащена встроенным спойлером с установленным высоко стоп-сигналом, антенной в форме акульего плавника, держателем номерного знака на заднем бампере и раздельными светодиодными задними фонарями. В верхней части группы задних фонарей расположены основные светодиодные стоп-сигналы, а в нижней части — указатели поворота и фонари заднего хода.

Ожидается, что в конце этого года будет представлен микро-внедорожник Hyundai AX1 2021 года, за которым может последовать дебют в Индии. После появления в стране модель будет конкурировать с Maruti Suzuki S-Presso, Mahindra KUV100 NXT и грядущей Tata HBX.

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