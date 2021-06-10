Сумка на поясе и другие антитренды лета-2021: чем заменить немодные аксессуары

Грань между трендами и антитрендами часто бывает очень тонкой, ведь вещи, за которыми охотились модницы еще два года назад, в новом сезоне могут оказаться безнадежно устаревшими. Но как найти им современную альтернативу? Сегодня речь пойдет о сумках, украшениях и аксессуарах для волос – всех тех, казалось бы, незначительных деталях, которые на самом деле очень сильно влияют на восприятие внешности.

Сумка на поясе

Саму по себе поясную сумку никак нельзя назвать антитрендом. Здесь важно то, как именно вы ее носите. Сегодня считается не самым удачным решением оставлять ее именно на поясе. Намного лучше носить ее на плече (по примеру сумки-багета) либо же удлинить ремешок и надевать через плечо на манер крос-боди. Такие варианты выглядят более свежими и актуальными.

Зеркальные очки

Очки с зеркальным стеклом, к сожалению, очень быстро оставляют список актуальных летних аксесуаров. Им на смену приходят модели с классическими затемненными линзами, однотонными либо градиентными. Какого цвета они будут, зависит только от вас. Серо-черные и коричневые стекла – это универсальная база, но в целом подойдут и более нестандартные цветовые варианты.

Чокер в виде черной ленты

Черный чокер был достаточно активным трендом несколько лет назад, но, к сожалению, оказался краткосрочным. Вполне возможно, что скоро он снова возглавит списки летних трендов, но пока что стоит отложить его на дальнюю полку.

Современная альтернатива – это тонкие ремешки и бусы, которые тоже носят в формате чокеров. Классно выглядят варианты с жемчугом либо разноцветным бисером – это настоящий тренд нынешнего лета.

Заколки с жемчугом

Этот тренд также оказался слишком ярким и краткосрочным – в какой-то момент жемчужные заколки начали носить буквально все, и они быстро надоели.

Но если вам удобно пользоваться самими заколками, можно продолжать их носить – достаточно заменить жемчужные на более нейтральные варианты, однотонные металлические, к примеру.

Браслеты с шармами

Для кого-то этот факт остается спорным, но все идет к тому, что браслеты с шармами окончательно выйдут из моды и станут маркером устаревшего аутфита.

Если вам важно выглядеть современно даже в деталях, лучше заменить эти браслеты на более современную альтернативу – к примеру, браслеты в виде цепочек разной толщины, формы, цветов и размеров.