Накладные ногти из туалетной бумаги и крахмала. Как просто и легко это сделать (видео)

Наращивание ногтей – процедура, ныне востребованная и популярная в салонах красоты и у мастеров на дому. Но что делать, если запись к мастеру расписана на месяц вперед, а завтра нужно быть во всеоружии на важном мероприятии? Есть очень интересный и проверенный лайфхак: как сделать накладные ногти дома самостоятельно и без вреда для здоровья. Подробнее – ниже в статье.

Подготовка и необходимые ингредиенты

Пример наращивания ногтей построен на использовании имеющегося в каждом доме предмета гигиены – туалетной бумаги. Для этого понадобятся:

туалетная бумага;кукурузный крахмал;клей (идеально подойдет клей для типс, но можно и другой);инструменты для маникюра (ножницы, пилка, баф, щетка, пинцет);праймер;финишное покрытие для ногтей;гель-лак (понадобится УФ-лампа) либо обычный лак для ногтей.

Процесс наращивания ногтей

Пошагово рассмотрим процесс создания ногтей из туалетной бумаги.

Ногти обязательно должны быть аккуратно и коротко подстрижены.Из туалетной бумаги необходимо вырезать небольшие четырехугольники в зависимости от размера ногтя и желаемой длины. Эти кусочки бумаги нужно примерить к каждому ногтю соответственно, чтобы не было сильных расхождений в размерах и при необходимости можно было скорректировать.Обезжирить ногти праймером.Бумажные четырехугольники прикрепить к кончикам ногтей с помощью специального клея для ногтей. Лучше всего наклеивать туалетную бумагу немного длиннее желаемой длины ногтя. Лишний конец можно будет отрезать позже. На прикрепленную туалетную бумагу нанести еще один слой клея, а затем посыпать ногти кукурузным крахмалом. Для этого можно использовать лопаточку либо кисточку для ногтей, чтобы равномерно распределить “строительный материал” по ногтевой пластине. Эту процедуру следует повторить несколько раз, чтобы поддельные ногти стали красивыми и твердыми.Между шагами наращивания излишки порошка можно размазывать небольшой щеткой. Как только желаемая твердость будет достигнута, туалетную бумагу обрезать до желаемой длины и смоделировать ноготь пилочкой для ногтей. Лучше использовать пилку абразивностью не ниже 180 грит.После опила ногтей покрыть их финишем, и красота обеспечена.

Плюсы и минусы использования такого способа наращивания ногтей

Попробовав такой способ, можно выделить для себя много преимуществ его использования:

Экономия бюджета, так как не придется тратиться на ежемесячное посещение маникюрного салона, особенно данный вопрос актуален в условиях пандемии и периодических введений карантина.Появляется возможность проявить свою индивидуальность в моделировании и конструировании формы и длины ногтей.Неприхотливость и доступность используемых материалов. Их можно найти в любом супермаркете по приемлемой стоимости.

Среди минусов можно выделить лишь неопытность в наращивании, но и то это лишь вопрос времени и терпения каждого.

Несколько неудачных попыток непременно увенчаются успехом, а у кого-то, возможно, и с первого ногтя получится идеальный маникюр. Главное, не бояться и пробовать экспериментировать.