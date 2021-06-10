 

Огромное «паукообразное существо» запечатлела камера рядом с серфером

10.06.2021, 7:27, Разное
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Вряд ли инструктор по серфингу Райланд Рубенс представлял, что за существо находилось поблизости с ним в тот момент, когда он безмятежно рассекал волны у берегов Сан-Диего (США).

Данное видео стало вирусным с соцсетях и уже набрало огромное количество просмотров и, конечно, разнообразных комментариев. Но ни один из них не смог пролить свет на то, что запечатлела камера. Большинство пользователей склонно считать, что это неизвестное науке паукообразное существо.

На кадрах видно огромное таинственное существо, которое уносят волны.

У этого существа, если присмотреться, действительно странная внешность, особенно если учесть его паучью форму, правда только с четырьмя длинными лапами.

До сих пор остается загадкой, что именно попало в кадр на видео. Было ли это какое-то загадочное морское существо, подводная растительность или другой предмет, например, обломок затонувшего судна.

Несмотря на то, что океаны покрывают около 70% поверхности планеты, ученые на данный момент смогли изучить не более пяти процентов. Остальные части океанов так и остаются скрытыми от взоров человека.



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